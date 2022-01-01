«Барселона» продаст Дембеле зимой, если он не продлит контракт (AS)

«Барселона» продолжает работу над сохранением форварда Усмана Дембеле. 3 января состоится встреча агента игрока Муссы Сиссоко и руководства каталонцев.
Если станет понятно, что Дембеле не будет продлевать истекающий летом контракт, «Барселона» зимой продаст игрока, чтобы получить за него хоть какие-то деньги.
«Барселона» настроена пессимистично, не веря, что Дембеле согласится на продление на устраивающих ее условиях.
Сторона же Дембеле требует по новому контракту 30 миллион евро в год грязными, подписной бонус в 30 миллионов и комиссию агенту 15 миллионов.
- «Барса» купила француза в 2017 году за 135 миллионов евро.
- Он забил 30 голов и сделал 24 ассиста в 126 матчах.
- Главный тренер «Барсы» Хави хочет, чтобы Дембеле остался.
Источник: AS