«Барселона» продаст Дембеле зимой, если он не продлит контракт (AS)

«Барселона» продолжает работу над сохранением форварда Усмана Дембеле. 3 января состоится встреча агента игрока Муссы Сиссоко и руководства каталонцев.

Если станет понятно, что Дембеле не будет продлевать истекающий летом контракт, «Барселона» зимой продаст игрока, чтобы получить за него хоть какие-то деньги.

«Барселона» настроена пессимистично, не веря, что Дембеле согласится на продление на устраивающих ее условиях.

Сторона же Дембеле требует по новому контракту 30 миллион евро в год грязными, подписной бонус в 30 миллионов и комиссию агенту 15 миллионов.