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    «Барселона» продаст Дембеле зимой, если он не продлит контракт (AS)

    «Барселона» продолжает работу над сохранением форварда Усмана Дембеле. 3 января состоится встреча агента игрока Муссы Сиссоко и руководства каталонцев.

    Если станет понятно, что Дембеле не будет продлевать истекающий летом контракт, «Барселона» зимой продаст игрока, чтобы получить за него хоть какие-то деньги.

    «Барселона» настроена пессимистично, не веря, что Дембеле согласится на продление на устраивающих ее условиях.

    Сторона же Дембеле требует по новому контракту 30 миллион евро в год грязными, подписной бонус в 30 миллионов и комиссию агенту 15 миллионов.

    • «Барса» купила француза в 2017 году за 135 миллионов евро.
    • Он забил 30 голов и сделал 24 ассиста в 126 матчах.
    • Главный тренер «Барсы» Хави хочет, чтобы Дембеле остался.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 16:47
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +24

      Lipatoff 1 час назад

      Хотя бы денег от продажи получить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55805

      portero 1 час назад

      Запросы совсем нескромные...

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