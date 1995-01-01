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    Витсель, Рейньер и Понграчич летом покинут «Боруссию» Д (WAZ)

    По окончании сезона из дортмундской «Боруссии» уйдут как минимум три футболиста.

    Речь идет о защитнике Марине Понграчиче, хавбеке Акселе Витселе и вингере Рейньере.

    • Витсель станет свободным агентом.
    • У Понграчича и Рейньера истекут арендные соглашения.
    • «Боруссия» не собирается их продлевать.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: WAZ

    Westdeutsche Allgemeine Zeitung - самая крупная региональная газета Германии. Основана журналистом Эрихом Бростом 3 апреля 1948 года. Штаб-квартира в Эссене. Издается медиахолдингом «Функе-медиенгруппе». Тираж - почти 400 тысяч экземпляров.

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