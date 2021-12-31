Витсель, Рейньер и Понграчич летом покинут «Боруссию» Д (WAZ)

По окончании сезона из дортмундской «Боруссии» уйдут как минимум три футболиста.
Речь идет о защитнике Марине Понграчиче, хавбеке Акселе Витселе и вингере Рейньере.
- Витсель станет свободным агентом.
- У Понграчича и Рейньера истекут арендные соглашения.
- «Боруссия» не собирается их продлевать.
Источник: WAZ
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