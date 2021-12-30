Путин подписал закон о Fan ID. Оформить паспорт можно будет через Госуслуги

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении системы Fan ID с 1 июня 2022 года.
Теперь болельщики смогут попасть на спортивные соревнования, перечень которых определит правительство, только с «паспортом болельщика».
Оформить персонифицированную карту можно будет на порталы госуслуг. В паспорте будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.
- На создание системы идентификации планируют выделить 773,6 миллиона рублей.
- Система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время ЧМ-2018. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.
Источник: ТАСС