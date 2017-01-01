Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    2 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    3 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»

    Путин подписал закон о Fan ID. Оформить паспорт можно будет через Госуслуги

    Президент России Владимир Путин подписал закон о введении системы Fan ID с 1 июня 2022 года.

    Теперь болельщики смогут попасть на спортивные соревнования, перечень которых определит правительство, только с «паспортом болельщика».

    Оформить персонифицированную карту можно будет на порталы госуслуг. В паспорте будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

    • На создание системы идентификации планируют выделить 773,6 миллиона рублей.
    • Система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время ЧМ-2018. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:35
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +55713

      portero 2 минуты назад

      На каждое действие своя бумажка... чинуши-бюрократы ставят препятствия на любые действия, скоро кушать только с разрешения ***** можно будет....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13214

      Skull_Boy 8 минут назад

      Госуслуги самый глюченный портал на Земле

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38389

      Project Бабангида 17 минут назад

      маленький вова пошёл на футбол
      но тут же вернулся, фан ид. не прошёл

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3448

      tarasofka 35 минут назад

      при этом главх**ло себе оформлять фан ид не будет - и так на любую игру сможет пролезть в вип, да ещё и на халяву.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5207

      Semenycch 38 минут назад

      Регулярно, даже можно сказать часто, я не соглашаюсь с решениями Путина, а тут я полностью поддерживаю. Фанаты далеко не главные на футбольных трибунах и тем, кто не примет здравое решение прямая дорога на диван и оттуда болеть за футбол.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14741

      Persona_non_Grata > Semenycch 34 минуты назад

      Ты пропустил самое главное - " На создание системы идентификации планируют выделить 773,6 миллиона рублей " - более 3/4 миллиарда !!! и это только планируют , а потом сумма ( я так думаю ) может вырасти , КАК ОБЫЧНО , в несколько раз !!!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19559

      JTherry > Persona_non_Grata 29 минут назад

      так, семеныч, диванный болельщик, ему этот кусок картона на шее - ни к чему... для доп. сведений о подданных "царю" никаких денег не жалко...)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14741

      Persona_non_Grata > JTherry 8 минут назад

      По другому и не бывает - " аппетит приходит во время еды " и главная задача - где бы найти очередной ресурс (((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1210

      zarsm 40 минут назад

      Досвидания футбол, получили чего хотели. Кузьма ликует, все стадионы теперь утонут в шелухе от семок и молчании)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92508
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68387
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru