Путин подписал закон о Fan ID. Оформить паспорт можно будет через Госуслуги

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении системы Fan ID с 1 июня 2022 года.

Теперь болельщики смогут попасть на спортивные соревнования, перечень которых определит правительство, только с «паспортом болельщика».

Оформить персонифицированную карту можно будет на порталы госуслуг. В паспорте будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.