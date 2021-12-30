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  • Путин подписал закон о Fan ID. Оформить паспорт можно будет через Госуслуги

Путин подписал закон о Fan ID. Оформить паспорт можно будет через Госуслуги

30 декабря 2021, 18:35
18

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении системы Fan ID с 1 июня 2022 года.

Теперь болельщики смогут попасть на спортивные соревнования, перечень которых определит правительство, только с «паспортом болельщика».

Оформить персонифицированную карту можно будет на порталы госуслуг. В паспорте будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

  • На создание системы идентификации планируют выделить 773,6 миллиона рублей.
  • Система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время ЧМ-2018. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия Путин Владимир
Комментарии (18)
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zarsm
1640878869
Досвидания футбол, получили чего хотели. Кузьма ликует, все стадионы теперь утонут в шелухе от семок и молчании)
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Project Бабангида
1640880238
маленький вова пошёл на футбол но тут же вернулся, фан ид. не прошёл
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portero
1640881172
На каждое действие своя бумажка... чинуши-бюрократы ставят препятствия на любые действия, скоро кушать только с разрешения ***** можно будет....
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Garrincha58
1640881321
очередное глупое решение кто это всё замутил потом скажут хотели как лучше а получилось как всегда все эти лимиты запреты один деятель Горбачёв только сколько натворил своим сухим законом так же и здесь люди должны себя чувствовать свободными а нас загоняют в рамки
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vmonomah17
1640884618
Отличнпя новость! Наконец-то меньше идиотов будут ходить на матчи и больше людей с семьями. Против Fan ID только те, кто файеры на трибунах зажигают и на полицию прыгает. А теперь таких героев быстро будут вычислять.
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Lipatoff
1640886632
Вообще не нужно посещать матчи РПЛ, один только стыд и позор
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kazak1975
1640886926
Воля дороже цирка.
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3a zenit
1640888437
НАХ(потом на выхлопе бабло подсчитаете)
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Zlatan2718
1640893695
Путин опять всех перехитрил
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Hektor 84
1640902046
Через год два вернут как было
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