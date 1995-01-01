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    «ПСЖ» продолжает переговоры о продлении контракта с Мбаппе. Он примет решение после матчей с «Реалом» (L’Equipe)

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может остаться в парижском клубе.

    По информации журналиста Адриена Гренье со ссылкой на L’Equipe, переговоры между Мбаппе и «ПСЖ» о продлении контракта не прервались. В клубе верят, что смогут сохранить игрока.

    23-летний француз примет решение о своем будущем только после матчей с «Реалом» в Лиге чемпионов. У Мбаппе нет предварительных договоренностей с мадридским клубом.

    • Матчи «ПСЖ» и «Реала» состоятся 15 февраля и 9 марта.
    • Ожидается, что летом Мбаппе перейдет из парижского в мадридский клуб.

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    Источник: L’Equipe

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    Сегодня, 14:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: +14415

      KLIM777 12 минут назад

      пора сваливать с этого дна

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      Рейтинг: +484

      СуперПАВ9 18 минут назад

      А реал еще с носом может останется очень сильно им этого желаю

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