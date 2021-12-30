«ПСЖ» продолжает переговоры о продлении контракта с Мбаппе. Он примет решение после матчей с «Реалом» (L’Equipe)

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может остаться в парижском клубе.

По информации журналиста Адриена Гренье со ссылкой на L’Equipe, переговоры между Мбаппе и «ПСЖ» о продлении контракта не прервались. В клубе верят, что смогут сохранить игрока.

23-летний француз примет решение о своем будущем только после матчей с «Реалом» в Лиге чемпионов. У Мбаппе нет предварительных договоренностей с мадридским клубом.