Захарян: «Хочу стать чемпионом с «Динамо», прежде чем уехать в Европу»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал о цели, которую хочет достичь вместе в клубом.

— В каком возрасте оптимально уехать в Европу?

— Не знаю. Как получится, так получится.

— Каких результатов хочешь достичь с «Динамо», прежде чем уехать в Европу?

— Я еще никуда не уехал. Конечно, хотелось бы с «Динамо» стать чемпионом.

В текущем сезоне Захарян забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 18 матчах.

Его контракт с «Динамо» рассчитан до июня 2024 года.

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