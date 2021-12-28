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    Захарян: «Хочу стать чемпионом с «Динамо», прежде чем уехать в Европу»

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал о цели, которую хочет достичь вместе в клубом.

    — В каком возрасте оптимально уехать в Европу?

    — Не знаю. Как получится, так получится.

    — Каких результатов хочешь достичь с «Динамо», прежде чем уехать в Европу?

    — Я еще никуда не уехал. Конечно, хотелось бы с «Динамо» стать чемпионом.

    • В текущем сезоне Захарян забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 18 матчах.
    • Его контракт с «Динамо» рассчитан до июня 2024 года.

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    Источник: Sport24

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