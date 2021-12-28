Григорян: «Дзюба каждый год доказывает, что он лучший. Не каждому дано такое счастье!»

Главный тренер женского ЦСКА Александр Григорян поделился мнением о возможном переходе форварда «Зенита» Артема Дзюбы в «Рубин».

«Я понимаю, по каким причинам Дзюба теоретически может перейти в «Рубин». Любой футболист хочет играть там, где в нем действительно нуждаются. Это очень важная деталь для многих игроков.

Если он перейдет в «Рубин» и забьет там, например, 24 мяча в сумме и 3 из них тому же «Зениту» – в очередной раз всем докажет, насколько он уникален. А Дзюба же вполне способен сделать это снова.

Сейчас ни в коем случае нельзя говорить о закате его карьеры. Артем ведь каждый год всем доказывает, что он лучший. Не каждому, блин, дано такое счастье! Это удел талантливого человека! Посредственность никогда не нуждается в ежегодном подтверждении», – сказал Григорян.

Контракт Дзюбы с «Зенитом» истекает летом. Сергей Семак не хочет, чтобы игрок был продлен.

Соглашение с клубом продлится автоматически, если в этом сезоне Дзюба проведет более 70 процентов игрового времени.

Дзюба – 2-й бомбардир сезона РПЛ.

«Когда говорят, что ты уже не тот»: Дзюба показал, что он самый результативный игрок РПЛ в 2021 году