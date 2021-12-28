Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Григорян: «Дзюба каждый год доказывает, что он лучший. Не каждому дано такое счастье!»

Григорян: «Дзюба каждый год доказывает, что он лучший. Не каждому дано такое счастье!»

28 декабря 2021, 20:59
5

Главный тренер женского ЦСКА Александр Григорян поделился мнением о возможном переходе форварда «Зенита» Артема Дзюбы в «Рубин».

«Я понимаю, по каким причинам Дзюба теоретически может перейти в «Рубин». Любой футболист хочет играть там, где в нем действительно нуждаются. Это очень важная деталь для многих игроков.

Если он перейдет в «Рубин» и забьет там, например, 24 мяча в сумме и 3 из них тому же «Зениту» – в очередной раз всем докажет, насколько он уникален. А Дзюба же вполне способен сделать это снова.

Сейчас ни в коем случае нельзя говорить о закате его карьеры. Артем ведь каждый год всем доказывает, что он лучший. Не каждому, блин, дано такое счастье! Это удел талантливого человека! Посредственность никогда не нуждается в ежегодном подтверждении», – сказал Григорян.

  • Контракт Дзюбы с «Зенитом» истекает летом. Сергей Семак не хочет, чтобы игрок был продлен.
  • Соглашение с клубом продлится автоматически, если в этом сезоне Дзюба проведет более 70 процентов игрового времени.
  • Дзюба – 2-й бомбардир сезона РПЛ.

«Когда говорят, что ты уже не тот»: Дзюба показал, что он самый результативный игрок РПЛ в 2021 году

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Григорян Александр
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Блямба
1640716050
Так и есть. Непосредственный Артематий ещё даст всем проср.аться. Там или здесь. Так или иначе.
Ответить
portero
1640717010
Самое смешное что только такой переход и может стимульнуть Дзюбу, если останется в Зените то от него больше говна чем пользы будет...
Ответить
Hektor 84
1640722179
Григорян уникальный долбоящер
Ответить
Garrincha58
1640722357
достали эти дзюбодаисты
Ответить
Главные новости
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
21:40
Семин прокомментировал завершение международной карьеры Месси
21:32
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
20:57
2
Инфантино сделал заявление об уходе Месси из сборной Аргентины
20:48
1
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
20:42
1
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
20:27
17
Реакция Аршавина на завершение международной карьеры Месси
20:19
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
19:52
6
ВидеоПрощальное видео Месси после ухода из сборной Аргентины
18:58
4
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
18:51
15
Все новости
Все новости
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
21:21
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
20:27
17
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
19:52
6
Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу
19:41
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
19:19
4
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
18:51
15
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
18:38
6
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
18:17
7
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
17:51
15
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
17:30
27
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
17:17
1
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
16:58
6
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
16:55
3
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
16:38
18
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
16:34
2
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
16:28
16
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
16:12
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
15:56
4
Игрок «Зенита» оценил скандальный пенальти в Воронеже
14:37
12
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
6
Бубнов назвал оптимальную позицию для Кругового в ЦСКА
14:18
2
ВидеоОтстраненный из-за ставок Писарский отдал голевой пас пяткой в 1-м матче за новый клуб
14:00
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
18
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
26
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+