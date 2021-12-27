Дзюба будет получать в «Рубине» 1 миллион в год. Почти в 4 раза меньше, чем в «Зените» (Metaratings)

Стала известна зарплата нападающего Артема Дзюбы в «Рубине» в случае перехода из «Зенита».

По информации Metaratings, казанский клуб будет платить 33-летнему форварду 1 миллион евро в год без учета бонусов.

Сообщалось, что Дзюба получает в «Зените» 3,6 миллиона евро за сезон.

Контракт Дзюбы с «Зенитом» истекает летом. Сергей Семак не хочет, чтобы игрок был продлен.

Соглашение с клубом продлится автоматически, если в этом сезоне Дзюба проведет более 70 процентов игрового времени.

Дзюба – 2-й бомбардир сезона РПЛ.

Слуцкий сказал руководству «Рубина», что Дзюба вернет команду в борьбу за еврокубки (Metaratings)