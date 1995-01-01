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    Дзюба будет получать в «Рубине» 1 миллион в год. Почти в 4 раза меньше, чем в «Зените» (Metaratings)

    Стала известна зарплата нападающего Артема Дзюбы в «Рубине» в случае перехода из «Зенита».

    По информации Metaratings, казанский клуб будет платить 33-летнему форварду 1 миллион евро в год без учета бонусов.

    Сообщалось, что Дзюба получает в «Зените» 3,6 миллиона евро за сезон.

    • Контракт Дзюбы с «Зенитом» истекает летом. Сергей Семак не хочет, чтобы игрок был продлен.
    • Соглашение с клубом продлится автоматически, если в этом сезоне Дзюба проведет более 70 процентов игрового времени.
    • Дзюба – 2-й бомбардир сезона РПЛ.

    Слуцкий сказал руководству «Рубина», что Дзюба вернет команду в борьбу за еврокубки (Metaratings)

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Комментарии19
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      Рейтинг: +2083

      OldenVad 22 секунды назад

      Доболтался )))

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      Рейтинг: +12103

      NewLife 7 минут назад

      Придется восстанавливать привычный заработок продажей порнороликов через канделак и скабеевых.

      0
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      Рейтинг: +9986

      ivany4 21 минуту назад

      Ничего страшного.
      Дрочер недостающее бабло своим языком намелет. Ну и видио в инет будет выкладывать для женщин, или для "мужчин" за особую плату.)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +693

      GammiD 28 минут назад

      надеюсь что нибудь сорвется. И дрочпул к нам все таки не поедет.

      3
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      Рейтинг: -1

      6pbIH > GammiD 25 минут назад

      Достанется вам приданное)) Сочувствую.

      2
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      Рейтинг: +1967

      ПалкоВводецъ 33 минуты назад

      Этот миллион он ещё должен заработать. Гыгыгы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +837

      Борисыч1 42 минуты назад

      Отряхнём прах бомжей с наших ног и забудем как грязный сон!

      1
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      ...
      Рейтинг: +6135

      mamba9090909 > Борисыч1 32 минуты назад

      7 - 1 это не сон, это явь. А чтобы добраться до нашего праха ещё дооолго шагать придётся. Ноги сотрёте.

      1
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      Рейтинг: +8999

      Alekxei Z. 43 минуты назад

      В футболе , с подачи Всевышнего, немеренные деньги вертятся.
      Зачем , почему , никто не заморачивается. Царь так повелел !!!!
      Кто в этом бизнесе все радуются , а остальные бесятся от несправедливости и зависти.
      Дзюба в нашем футболе уже очень давно , очень не бедный, так что одним лимоном меньше на его жизнь не повлияет.

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      Рейтинг: +624

      Vitaga 50 минут назад

      7 лямов рублей в месяц. с бонусами раза в 2 больше. нормально) некоторые певцы-артисты берут столько за 1 концерт

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      Рейтинг: +459

      klimovich 53 минуты назад

      Бедный. Всего лимон в год. Прожить на такое сложно.

      1
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      Рейтинг: +27848

      silver29 1 час назад

      Ему этот рубиновский лимон скоро за счастье покажется, следующая остановка ФК Томь, а там три-четыре месяца без зарплаты сидят. Что-то его лысый друг не спешит его в Европу вызывать.

      3
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      Рейтинг: +120

      кaстрюлька > silver29 49 минут назад

      В Томи, ещё после первого его прихода, в раздевалке вторую дверь в виде металлической решётки сделали, так что там теперь не разгуляешься

      2
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      Рейтинг: +6135

      mamba9090909 > кaстрюлька 48 минут назад

      Нееет. После Рубина он домой поедет, в родной Спартак.

      1
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      Рейтинг: +27848

      silver29 > mamba9090909 42 минуты назад

      во Владикавказ к Салямичу

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      Рейтинг: +6135

      mamba9090909 > silver29 36 минут назад

      О! Точно.))

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      Рейтинг: +8999

      Alekxei Z. > silver29 36 минут назад

      Объясните ваш вброс ?
      После 33 лет, Дзюба идёт на уменьшение своих амбиций, ну это естественный процес. Он богатый человек.
      Куда он к пенсии соберётся , это его желание и его проблемы. Такое ощущение, вы больше его обеспокоены. Если он карьеру закончит , то вам и писать не о ком будет.
      Смотрите на Буффона , где он сейчас в свои 43 дурака валяет.

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      Рейтинг: +27848

      silver29 > Alekxei Z. 30 минут назад

      Что я должен объяснить, что он собирался стричь Газпром и балаболить в сборной до пенсии, а не хорошие люди Семак и Карпин его с вещами на выход попросили ? Какие амбиции ? только тщеславие и склоки. Когда он уйдет из зенита, его никто и не вспомнит, кроме вас. Что-то я не вижу очереди на него, и повторяю черчесов его игнорирует в новом клубе.

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      Рейтинг: +8999

      Alekxei Z. > silver29 9 минут назад

      Вы узнайте какие зп в Ференцвароше и не считайте Черчесова дураком , что бы это предложить Дзюбе .
      Стричь ГАзпром , кроме Миллера никому не позволено, так что головку включайте.
      Где вы в открытом формате слышали что Семак и Карпин сказали -" Дзюба нам не нужен " ?
      Это ваши домыслы , основанные на таких же журналистах.
      Очередь на него ?
      Да 10-11 клубов РПЛ с радостью его приняли бы , где деньги взять на зп ????????
      Ну думайте хоть немного.

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