Дзюба будет получать в «Рубине» 1 миллион в год. Почти в 4 раза меньше, чем в «Зените» (Metaratings)

Стала известна зарплата нападающего Артема Дзюбы в «Рубине» в случае перехода из «Зенита».
По информации Metaratings, казанский клуб будет платить 33-летнему форварду 1 миллион евро в год без учета бонусов.
Сообщалось, что Дзюба получает в «Зените» 3,6 миллиона евро за сезон.
- Контракт Дзюбы с «Зенитом» истекает летом. Сергей Семак не хочет, чтобы игрок был продлен.
- Соглашение с клубом продлится автоматически, если в этом сезоне Дзюба проведет более 70 процентов игрового времени.
- Дзюба – 2-й бомбардир сезона РПЛ.
Слуцкий сказал руководству «Рубина», что Дзюба вернет команду в борьбу за еврокубки (Metaratings)
Источник: Metaratings