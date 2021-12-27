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  • Дзюба будет получать в «Рубине» 1 миллион в год. Почти в 4 раза меньше, чем в «Зените» (Metaratings)

Дзюба будет получать в «Рубине» 1 миллион в год. Почти в 4 раза меньше, чем в «Зените» (Metaratings)

27 декабря 2021, 14:26
33

Стала известна зарплата нападающего Артема Дзюбы в «Рубине» в случае перехода из «Зенита».

По информации Metaratings, казанский клуб будет платить 33-летнему форварду 1 миллион евро в год без учета бонусов.

Сообщалось, что Дзюба получает в «Зените» 3,6 миллиона евро за сезон.

  • Контракт Дзюбы с «Зенитом» истекает летом. Сергей Семак не хочет, чтобы игрок был продлен.
  • Соглашение с клубом продлится автоматически, если в этом сезоне Дзюба проведет более 70 процентов игрового времени.
  • Дзюба – 2-й бомбардир сезона РПЛ.

Слуцкий сказал руководству «Рубина», что Дзюба вернет команду в борьбу за еврокубки (Metaratings)

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Дзюба Артем
Комментарии (33)
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Борисыч1
1640605976
Отряхнём прах бомжей с наших ног и забудем как грязный сон!
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GammiD
1640606767
надеюсь что нибудь сорвется. И дрочпул к нам все таки не поедет.
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ivany4
1640607244
Ничего страшного. Дрочер недостающее бабло своим языком намелет. Ну и видио в инет будет выкладывать для женщин, или для "мужчин" за особую плату.)))
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NewLife
1640608059
Придется восстанавливать привычный заработок продажей порнороликов через канделак и скабеевых.
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ilichkadr
1640609451
В январе будущего года с Дзюбой подпишут новый контракт на 2 года и журнашлюжный визг тут же прекратится.
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Fusballer
1640609598
Лям евро... Как на эти копейки вообще жить можно? (((
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sochi-2013
1640611520
Ну, теперь то Динамо точно будет чемпионом.
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Snek
1640612110
А Рубину то зачем он нужен? 33 года уже, возраст не тот, а так у него не самый лучший карьерный и медийный бэкграунд. Проще говоря на поле от него вряд ли что-то стоит ожидать хорошего, а вне его у Рубина вроде и без того всё в порядке. А так интересно получится, в атаке мамка*б и дрочер.
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R_a_i_n
1640615529
А жену ему там уже подобрали??
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Sergey9999
1640628843
Пусть Дзюба перейдёт в Рубин,ему не место в Зените.
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