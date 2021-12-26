«Рубин» не готов платить Дзюбе больше 1,5 миллиона в год. В «Зените» он получает 3,6 (Metaratings)

«Рубин» пытается подписать нападающего «Зенита» Артема Дзюбу. Препятствием на пути к сделке может стать зарплата футболиста.

В «Зените» Дзюба получает 3,6 миллиона евро в год (информация «СЭ»), однако «Рубин» не готов платить больше 1,5 миллиона. Более крупных контрактов бюджет казанцев не предусматривает.

Контракт Дзюбы с «Зенитом» истекает летом. Сергей Семак не хочет, чтобы игрок был продлен.

Контракт Дзюбы с «Зенитом» продлится автоматически, если в этом сезоне он проведет более 70 процентов игрового времени.

Дзюба – 2-й бомбардир сезона РПЛ.

«Рубин» и «Зенит» провели переговоры о трансфере Дзюбы (РБК)