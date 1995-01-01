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    «Рубин» не готов платить Дзюбе больше 1,5 миллиона в год. В «Зените» он получает 3,6 (Metaratings)

    «Рубин» пытается подписать нападающего «Зенита» Артема Дзюбу. Препятствием на пути к сделке может стать зарплата футболиста.

    В «Зените» Дзюба получает 3,6 миллиона евро в год (информация «СЭ»), однако «Рубин» не готов платить больше 1,5 миллиона. Более крупных контрактов бюджет казанцев не предусматривает.

    • Контракт Дзюбы с «Зенитом» истекает летом. Сергей Семак не хочет, чтобы игрок был продлен.
    • Контракт Дзюбы с «Зенитом» продлится автоматически, если в этом сезоне он проведет более 70 процентов игрового времени.
    • Дзюба – 2-й бомбардир сезона РПЛ.

    «Рубин» и «Зенит» провели переговоры о трансфере Дзюбы (РБК)

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 11:04
    Комментарии11
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      Рейтинг: +2371

      Ziklop 14 минут назад

      в Зените ему тоже с понижением предлагают, потому из дзюбы дерьмо и прёт в огромных количествах.

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      Рейтинг: +19457

      JTherry 31 минуту назад

      Артемона жаба задушит переходить на меньшую ЗП, хотя со Слуцкером у него получился бы приличный дуэт КВН... Рубин может и не платить зимой, летом перейдет бесплатно...)

      0
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      Рейтинг: +12611

      Cleaner 1 час назад

      Не готов, значит Дзюбы в Рубине не будет.

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      Рейтинг: +23623

      vladimir-7 > Cleaner 54 минуты назад

      Договорятся на 2-2,5 млн. евро и переход осуществится.

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      Рейтинг: +12611

      Cleaner > vladimir-7 5 минут назад

      Сочи перебьет.

      0
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      Рейтинг: +12202

      Литейный4 1 час назад

      Когда то у Дзюбинатора и этих полутора лямов не станет. Футбольная карьера не долгая у наших российских игроков. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +205

      КУКУШКА 2 часа назад

      4 ляма с бонусами бомжарня платит шлангу)))
      мда уж в М,Ю люди в 4 раза меньше получают) позор газпрому и бзяниту

      0
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      Рейтинг: +12611

      Cleaner > КУКУШКА 1 час назад

      В МЮ меньше получают? Куку?

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      Рейтинг: +12202

      Литейный4 > КУКУШКА 1 час назад

      1. Криштиану Роналду - 30 млн.евро
      2. Давид де Хеа - 21,8 млн.евро
      3. Поль Погба - 18,1 млн.евро
      4. Рафаэль Варан - 17,2 млн.евро
      5. Джейдон Санчо - 17,2 млн.евро
      6. Харри Магуайр - 11,8 млн.евро
      7. Маркус Рэшфорд - 11,2 млн.евро
      8. Энтони Марсьяль - 11,2 млн.евро
      9. Эдинсон Кавани - 10 млн.евро
      10. Люк Шоу - 9,4 млн.евро
      Чего то я вижу обратное. Зарабатывают в 3-8 раз больше Дзюбы. А стыдно за мазутный проект. Гыгыгы

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      Рейтинг: +12202

      Литейный4 > Cleaner 1 час назад

      Не обращай внимание это же Филл. У него слова опережают мысли. Гыгыгы

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      Рейтинг: +23623

      vladimir-7 > Литейный4 50 минут назад

      Там и мыслей нет, одни слова, лишь бы хрюкнуть.

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