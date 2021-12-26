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  • «Рубин» не готов платить Дзюбе больше 1,5 миллиона в год. В «Зените» он получает 3,6 (Metaratings)

«Рубин» не готов платить Дзюбе больше 1,5 миллиона в год. В «Зените» он получает 3,6 (Metaratings)

26 декабря 2021, 11:04
9

«Рубин» пытается подписать нападающего «Зенита» Артема Дзюбу. Препятствием на пути к сделке может стать зарплата футболиста.

В «Зените» Дзюба получает 3,6 миллиона евро в год (информация «СЭ»), однако «Рубин» не готов платить больше 1,5 миллиона. Более крупных контрактов бюджет казанцев не предусматривает.

  • Контракт Дзюбы с «Зенитом» истекает летом. Сергей Семак не хочет, чтобы игрок был продлен.
  • Контракт Дзюбы с «Зенитом» продлится автоматически, если в этом сезоне он проведет более 70 процентов игрового времени.
  • Дзюба – 2-й бомбардир сезона РПЛ.

«Рубин» и «Зенит» провели переговоры о трансфере Дзюбы (РБК)

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Дзюба Артем
Комментарии (9)
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JTherry
1640512461
Артемона жаба задушит переходить на меньшую ЗП, хотя со Слуцкером у него получился бы приличный дуэт КВН... Рубин может и не платить зимой, летом перейдет бесплатно...)
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Ziklop
1640513473
в Зените ему тоже с понижением предлагают, потому из дзюбы дерьмо и прёт в огромных количествах.
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ySS
1640518305
Следующий "источник" напишет, что мастурбатору платят в зените 3 лмн. 5 и 4 уже было) Казани придется по лету предлагать на полляма больше газпрома, если они хотят получить дуэт Петросянов в команде)
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fhnv
1640520810
надоел уже он всем
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Рубинище
1640525564
Полтора ляма тоже много. Потолок штук 800. Не хотит и не надо.
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Sancho010365
1640529733
Мне жаль смотреть на Рубин. Угробили команду и измываются над болельщиками Казани. А команды то нет, её просто нет и это обидно.
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portero
1640534117
Дзюба вперед АПЛ покорять, за большую зарплату...
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