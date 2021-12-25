Слуцкий сказал руководству «Рубина», что Дзюба вернет команду в борьбу за еврокубки (Metaratings)

Инициатором возможного трансфера в «Рубин» нападающего «Зенита» Артема Дзюбы выступает главный тренер казанцев Леонид Слуцкий. Он сказал руководству, что форвард – необходимый лидер, который вернет команду в борьбу за еврокубки.

Однако «Рубин» не готов платить за Дзюбу больше 3 миллионов евро. Нынешний контракт игрока истекает летом.

Нынешняя зарплата игрока в «Зените» – 4 миллиона евро в год.

С главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким Дзюба пересекался в сборной России.

«Зенит» лидирует в турнире, «Рубин» идет 10-м.

Дзюбе придется пойти на понижение зарплаты ради трансфера в «Рубин», игрок близок к переходу (Владислав Зимагулов)

«Рубин» и «Зенит» провели переговоры о трансфере Дзюбы (РБК)