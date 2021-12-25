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  • Слуцкий сказал руководству «Рубина», что Дзюба вернет команду в борьбу за еврокубки (Metaratings)

Слуцкий сказал руководству «Рубина», что Дзюба вернет команду в борьбу за еврокубки (Metaratings)

25 декабря 2021, 22:49
20

Инициатором возможного трансфера в «Рубин» нападающего «Зенита» Артема Дзюбы выступает главный тренер казанцев Леонид Слуцкий. Он сказал руководству, что форвард – необходимый лидер, который вернет команду в борьбу за еврокубки.

Однако «Рубин» не готов платить за Дзюбу больше 3 миллионов евро. Нынешний контракт игрока истекает летом.

  • Нынешняя зарплата игрока в «Зените» – 4 миллиона евро в год.
  • С главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким Дзюба пересекался в сборной России.
  • «Зенит» лидирует в турнире, «Рубин» идет 10-м.

Дзюбе придется пойти на понижение зарплаты ради трансфера в «Рубин», игрок близок к переходу (Владислав Зимагулов)

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Дзюба Артем Слуцкий Леонид
Комментарии (20)
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САДЫЧОК
1640462781
Слуцкий НЕ сказал - а Вчесал !
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deinego77@yandex.ru
1640464019
Дзюба как футболист молодец. Как человек гавно!
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deinego77@yandex.ru
1640464398
Ни разу не слышал от Акинфеева,Березуцких,Павлюченко,Семшова ит. и т.п всякой мерзости что лепит дзюба. Вечно всем недовольный мальчик.
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Vitaga
1640475822
на фиг на фиг нам такое чудо... верните Азмуна
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Боцман59rus
1640487245
Леня - тренер пшиК.
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хряк СМ
1640502179
Смена команды может дать Дзюбе толчок к работе над собой. В Зените последний год, он явно сдал и обленился.
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vladimir-7
1640507887
Сам Дзюба согласится с понижением ЗП, но хотелось бы посмотреть прогресс Рубина с Дзюбой и в это можно поверить. Как говорил Иосиф Виссарионович Сталин: " Попытка не пытка, да Лаврентий?".
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rash1959
1640521114
топтаться на месте и поднимать вверх руки в течении 20 минут за игру, результата не сделаешь.
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Vitaga
1640521887
Дзюба по идее один из лучших игроков с российским паспортом. но мудила тот еще. и несет в себе угрозу потенциальную развала команды.стоит ему вступить в конфронтацию с тренером что было и не раз - всё - хаос бардак
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Hektor 84
1640547839
Лёня готовится к участию в КВН))))? Так смешить людей))))
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