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    Слуцкий сказал руководству «Рубина», что Дзюба вернет команду в борьбу за еврокубки (Metaratings)

    Инициатором возможного трансфера в «Рубин» нападающего «Зенита» Артема Дзюбы выступает главный тренер казанцев Леонид Слуцкий. Он сказал руководству, что форвард – необходимый лидер, который вернет команду в борьбу за еврокубки.

    Однако «Рубин» не готов платить за Дзюбу больше 3 миллионов евро. Нынешний контракт игрока истекает летом.

    • Нынешняя зарплата игрока в «Зените» – 4 миллиона евро в год.
    • С главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким Дзюба пересекался в сборной России.
    • «Зенит» лидирует в турнире, «Рубин» идет 10-м.

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    Источник: Metaratings

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    25.12.2021 22:49
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3298

      minaev23 45 минут назад

      Ни разу не слышал от Акинфеева,Березуцких,Павлюченко,Семшова ит. и т.п всякой мерзости что лепит дзюба. Вечно всем недовольный мальчик.

      2
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      Рейтинг: +3298

      minaev23 52 минуты назад

      Дзюба как футболист молодец. Как человек гавно!

      1
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      Рейтинг: +8637

      САДЫЧОК 1 час назад

      Слуцкий НЕ сказал - а Вчесал !

      1
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      Рейтинг: +4214

      FENIX-SL 1 час назад

      хаваете потрясающий футбол РПЛ = любите зюбу

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