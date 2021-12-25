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  • Дзюбе придется пойти на понижение зарплаты ради трансфера в «Рубин», игрок близок к переходу (Владислав Зимагулов)

Дзюбе придется пойти на понижение зарплаты ради трансфера в «Рубин», игрок близок к переходу (Владислав Зимагулов)

25 декабря 2021, 20:15
14

«Рубин», желающий заполучить нападающего «Зенита» Артема Дзюбу, не сможет повторить нынешнюю зарплату игрока (4 миллиона евро в год). Об этом написал журналист «Спорт-Экспресса» Владислав Зимагулов.

«Дзюба правда близок к переходу в «Рубин». Артем говорил, что хочет поработать с Леонидом Слуцким на юбилее тренера.

У «Рубина» правда есть интерес к Дзюбе, который не хочет сидеть в запасе «Зенита». А Слуцкому очень нужен нападающий.

Ещe в мае был первый шаг к этому трансферу: тогда Слуцкий отмечал юбилей в Сохо после сезона, куда был приглашен в том числе и Дзюба. Там Артем помимо поздравлений сказал ещe о том, что хочет когда-нибудь поработать вместе с тренером в клубе. Вряд ли оба ожидали, что это случится так быстро и что Артем окажется не нужен Сергею Семаку, а Слуцкий всю осень проведет без забивного форварда.

Главный вопрос – формат перехода (аренда, либо разрыв контракта и полноценный трансфер). Но Дзюбе точно придется упасть в зарплате: в «Рубине» нет окладов уровня 4 миллиона евро. Хотя «Зенит» по новому контракту предлагал Дзюбе около 1,5 – 2 миллионов евро. Думаю, это посильно для «Рубина», который делает исключения для топ-игроков», – написал Зимагулов.

  • Дзюба – 2-й бомбардир сезона РПЛ.
  • С главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким Дзюба пересекался в сборной России.
  • «Зенит» лидирует в турнире, «Рубин» идет 10-м.

«Рубин» и «Зенит» провели переговоры о трансфере Дзюбы (РБК)

Источник: телеграм-канал Владислава Зимагулова
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Дзюба Артем
Комментарии (14)
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Борисыч1
1640453001
Уж если бешеного бабла нет, то из Бзденита надо валить, тут без вопросов.
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vladimir-7
1640453638
Дзюба перейдет в Рубин с ЗП 2 млн. евро в год.
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Zenit__SPb
1640454384
Как сделать из мухи слона, дофантазировать и выдать за действительность, знает журналист СЭ Зимагулов. Обращайтесь.
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Spinorr
1640455993
Даром не над, и с деньгами не над.
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ARSteven89
1640456273
Не понял! Азмун в "Лион", Дзюба в "Рубин", а кто играть-то будет страйкера?!
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Garrincha58
1640457275
хорошая работа агента главное пустить слух чтобы пошевелить Зенит,но если есть хоть один процент правды то было бы просто здорово чтобы Зенит наконец то освободился от этого столба а то такое ощущение что футбольный Зенит как баскетбольный сплошные навесы набросы под кольцо
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deinego77@yandex.ru
1640462309
Сколько новостей , интриг , спекуляций , неправды!!! И всё из-за одной звезды!!!! Не понятый всеми . герой который спасал россию!!!!!
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