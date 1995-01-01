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    Дзюбе придется пойти на понижение зарплаты ради трансфера в «Рубин», игрок близок к переходу (Владислав Зимагулов)

    «Рубин», желающий заполучить нападающего «Зенита» Артема Дзюбу, не сможет повторить нынешнюю зарплату игрока (4 миллиона евро в год). Об этом написал журналист «Спорт-Экспресса» Владислав Зимагулов.

    «Дзюба правда близок к переходу в «Рубин». Артем говорил, что хочет поработать с Леонидом Слуцким на юбилее тренера.

    У «Рубина» правда есть интерес к Дзюбе, который не хочет сидеть в запасе «Зенита». А Слуцкому очень нужен нападающий.

    Ещe в мае был первый шаг к этому трансферу: тогда Слуцкий отмечал юбилей в Сохо после сезона, куда был приглашен в том числе и Дзюба. Там Артем помимо поздравлений сказал ещe о том, что хочет когда-нибудь поработать вместе с тренером в клубе. Вряд ли оба ожидали, что это случится так быстро и что Артем окажется не нужен Сергею Семаку, а Слуцкий всю осень проведет без забивного форварда.

    Главный вопрос – формат перехода (аренда, либо разрыв контракта и полноценный трансфер). Но Дзюбе точно придется упасть в зарплате: в «Рубине» нет окладов уровня 4 миллиона евро. Хотя «Зенит» по новому контракту предлагал Дзюбе около 1,5 – 2 миллионов евро. Думаю, это посильно для «Рубина», который делает исключения для топ-игроков», – написал Зимагулов.

    • Дзюба – 2-й бомбардир сезона РПЛ.
    • С главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким Дзюба пересекался в сборной России.
    • «Зенит» лидирует в турнире, «Рубин» идет 10-м.

    «Рубин» и «Зенит» провели переговоры о трансфере Дзюбы (РБК)

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Владислава Зимагулова

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    Сегодня, 20:15
    Комментарии9
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      Рейтинг: +105

      кaстрюлька 51 секунду назад

      Он в раздевалке восполнять будет, если решётки вовремя не наварят

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12601

      Cleaner 2 минуты назад

      Семаку надоело чемпионства штамповать? Не понимает Сергей, что после второго места в чемпионате сразу же останется без работы...
      Хотя, скорее всего это лишь слухи.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +44

      Zenit__SPb 17 минут назад

      Как сделать из мухи слона, дофантазировать и выдать за действительность, знает журналист СЭ Зимагулов. Обращайтесь.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +790

      стоп кран > Zenit__SPb 8 минут назад

      Бомбардир и обратился...Вот только слишком много новостей на эту тему из разных СМИ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23612

      vladimir-7 29 минут назад

      Дзюба перейдет в Рубин с ЗП 2 млн. евро в год.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +189

      КУКУШКА 38 минут назад

      Это леня физрук тянет шланга,нормальный бы тренер посмеялся и все!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +23612

      vladimir-7 > КУКУШКА 26 минут назад

      Что-то ни один российский тренер не смеётся.

      0
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      Рейтинг: +818

      Борисыч1 40 минут назад

      Уж если бешеного бабла нет, то из Бзденита надо валить, тут без вопросов.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +189

      КУКУШКА 40 минут назад

      Жаль Рубин!!!
      Креслокочалку гнать нужно от туда))
      Решил до конца добить Рубин и свалить???

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