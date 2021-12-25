Дзюбе придется пойти на понижение зарплаты ради трансфера в «Рубин», игрок близок к переходу (Владислав Зимагулов)

«Рубин», желающий заполучить нападающего «Зенита» Артема Дзюбу, не сможет повторить нынешнюю зарплату игрока (4 миллиона евро в год). Об этом написал журналист «Спорт-Экспресса» Владислав Зимагулов.

«Дзюба правда близок к переходу в «Рубин». Артем говорил, что хочет поработать с Леонидом Слуцким на юбилее тренера.

У «Рубина» правда есть интерес к Дзюбе, который не хочет сидеть в запасе «Зенита». А Слуцкому очень нужен нападающий.

Ещe в мае был первый шаг к этому трансферу: тогда Слуцкий отмечал юбилей в Сохо после сезона, куда был приглашен в том числе и Дзюба. Там Артем помимо поздравлений сказал ещe о том, что хочет когда-нибудь поработать вместе с тренером в клубе. Вряд ли оба ожидали, что это случится так быстро и что Артем окажется не нужен Сергею Семаку, а Слуцкий всю осень проведет без забивного форварда.

Главный вопрос – формат перехода (аренда, либо разрыв контракта и полноценный трансфер). Но Дзюбе точно придется упасть в зарплате: в «Рубине» нет окладов уровня 4 миллиона евро. Хотя «Зенит» по новому контракту предлагал Дзюбе около 1,5 – 2 миллионов евро. Думаю, это посильно для «Рубина», который делает исключения для топ-игроков», – написал Зимагулов.

Дзюба – 2-й бомбардир сезона РПЛ.

С главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким Дзюба пересекался в сборной России.

«Зенит» лидирует в турнире, «Рубин» идет 10-м.

«Рубин» и «Зенит» провели переговоры о трансфере Дзюбы (РБК)