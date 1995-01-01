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    АПЛ. «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Саутгемптоном», больше 50 минут играя в большинстве

    «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Саутгемптоном» (1:1) на выезде в 20-м туре АПЛ.

    Хозяева играли в меньшинстве с 39-й минуты. Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн отличился в третьем матче подряд – до этого в 13 играх у него был только одн гол.

    Англия. АПЛ. 20-й тур

    Саутгемптон – Тоттенхэм – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Уорд-Проус, 25; 1:1 – Кейн (с пенальти), 41.

    Удаления: Салисау, 39 – нет.

    Кристал Пэлас – Норвич – 3:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Эдуард (с пенальти), 8; 2:0 – Матета, 38; 3:0 – Шлюпп, 42.

    Уотфорд – Вест Хэм – 1:4 (1:2)

    Голы: 1:0 – Деннис, 4; 1:1 – Соучек, 27; 1:2 – Бенрахма, 29; 1:3 – Нобл (с пенальти), 58; 1:4 – Влашич, 90+2.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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