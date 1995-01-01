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    Фонд из ОАЭ готов выделять «Спартаку» по 25-30 миллионов ежегодно

    Фонд из ОАЭ Mubadala Investment Company вскоре может купить часть акций «Спартака». Уже известно, сколько денег на первом этапе входа в клуб будут вкладывать в москвичей арабские инвесторы (если этот вход состоится).

    В первые годы Mubadala Investment Company может выделять «Спартаку» по 25-30 миллионов евро.

    Детали сделки по продаже части акций клуба в ОАЭ будут обсуждаться позднее.

    • Mubadala Investment Company связан с City Football Group, владеющим «Манчестер Сити».
    • Инвесторы из ОАЭ рассматривают покупку 20 процентов акций «Спартака».
    • Леонид Федун владеет «Спартаком» с 2004 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 12:07
    Комментарии15
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      Рейтинг: +2371

      Ziklop 15 минут назад

      какую часть если вкладывать так мало то и пакет 10% максимум.
      а что они хотят за это, реклама?

      0
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      Рейтинг: +5380

      GoldPlayFIFARus9 35 минут назад

      А что, денег с продажи с народной нефти уже не хватает? Нужна арабская?)))

      3
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      Рейтинг: +827

      Борисыч1 47 минут назад

      А что, Спартак лучшая покупка в РПЛ. Команда имеет болельщиков, история и неплохую инфраструктуру. Зенит - игрушка пропутинской клики, Динамо - силовой блок, туда кому попало не влезть, да и не нужно Динамо арабских денег. Локо ведомственная контора, кто знает - РЖД отдельное государство в государстве. Остальное - провинциальные команды, менее привлекательные для инвестиций. Так что всё логично.

      2
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      Рейтинг: +2197

      волчарик > Борисыч1 28 минут назад

      Зенит был есть и будет,независимо от правления.А у Москвы подгорает что газовые деньги не в столице.Отсюда и разговоры о фармах.

      1
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      Рейтинг: +205

      КУКУШКА > Борисыч1 28 минут назад

      бзянит это цацка миллера,прибыли нет ни какой,позор на всю Россию!

      1
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      Рейтинг: +19457

      JTherry > Борисыч1 22 минуты назад

      твои рассуждения вполне логичны, только пока ни на чем не основаны, кроме сплетен "метарейтинга" - питерского вестника... деньги любят тишину...)

      0
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      Рейтинг: +81

      FCSpartakM > волчарик 12 минут назад

      был и будет. Только без газа и бюджетных бабок будет в жопе как и раньше.

      1
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      Рейтинг: +2197

      волчарик > FCSpartakM 8 минут назад

      Все может быть,но вы то даже с нефтяными в жопе.И я искренне огорчен что нет конкуренции.

      0
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      Рейтинг: +2197

      волчарик 53 минуты назад

      Вот как не подколоть?Скоро будет народная арабская команда.

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      Ответить
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      Рейтинг: +7299

      mihail200606 1 час назад

      Им и это не поможет...

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      Рейтинг: +12202

      Литейный4 1 час назад

      Чем возвращать будет убыточный мазутный проект? Землями? Так их фердун купил вокруг все. Ему они нужны были, а не свиньи с их закрывашкой. Кстати, свиньи для арабов это харам. Гыгыгы

      2
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    • ...
      Рейтинг: +23623

      vladimir-7 1 час назад

      Для Федуна такой вход маловат, 25-30 млн., это так Зареме на игрушки, а вот 250-300 млн.евро, это пойдет.

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      Рейтинг: +205

      КУКУШКА > vladimir-7 1 час назад

      А для жени еврея это как миллиард!!

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      Рейтинг: +23623

      vladimir-7 > КУКУШКА 47 минут назад

      О, привет, ШАРИКОВ.

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      Рейтинг: +12085

      NewLife 1 час назад

      Порожние размышления, не основанные на какой-либо информации.

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