Фонд из ОАЭ готов выделять «Спартаку» по 25-30 миллионов ежегодно

Фонд из ОАЭ Mubadala Investment Company вскоре может купить часть акций «Спартака». Уже известно, сколько денег на первом этапе входа в клуб будут вкладывать в москвичей арабские инвесторы (если этот вход состоится).
В первые годы Mubadala Investment Company может выделять «Спартаку» по 25-30 миллионов евро.
Детали сделки по продаже части акций клуба в ОАЭ будут обсуждаться позднее.
- Mubadala Investment Company связан с City Football Group, владеющим «Манчестер Сити».
- Инвесторы из ОАЭ рассматривают покупку 20 процентов акций «Спартака».
- Леонид Федун владеет «Спартаком» с 2004 года.
Источник: Metaratings