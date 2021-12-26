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  • Фонд из ОАЭ готов выделять «Спартаку» по 25-30 миллионов ежегодно

Фонд из ОАЭ готов выделять «Спартаку» по 25-30 миллионов ежегодно

26 декабря 2021, 12:07
41

Фонд из ОАЭ Mubadala Investment Company вскоре может купить часть акций «Спартака». Уже известно, сколько денег на первом этапе входа в клуб будут вкладывать в москвичей арабские инвесторы (если этот вход состоится).

В первые годы Mubadala Investment Company может выделять «Спартаку» по 25-30 миллионов евро.

Детали сделки по продаже части акций клуба в ОАЭ будут обсуждаться позднее.

  • Mubadala Investment Company связан с City Football Group, владеющим «Манчестер Сити».
  • Инвесторы из ОАЭ рассматривают покупку 20 процентов акций «Спартака».
  • Леонид Федун владеет «Спартаком» с 2004 года.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (41)
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NewLife
1640510155
Порожние размышления, не основанные на какой-либо информации.
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vladimir-7
1640510182
Для Федуна такой вход маловат, 25-30 млн., это так Зареме на игрушки, а вот 250-300 млн.евро, это пойдет.
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Борисыч1
1640511446
А что, Спартак лучшая покупка в РПЛ. Команда имеет болельщиков, история и неплохую инфраструктуру. Зенит - игрушка пропутинской клики, Динамо - силовой блок, туда кому попало не влезть, да и не нужно Динамо арабских денег. Локо ведомственная контора, кто знает - РЖД отдельное государство в государстве. Остальное - провинциальные команды, менее привлекательные для инвестиций. Так что всё логично.
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GoldPlayFIFARus9
1640512179
А что, денег с продажи с народной нефти уже не хватает? Нужна арабская?)))
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ivany4
1640515215
Странные какие-то "арабы".)) Ни сроков, ни обсуждений условий, ни целей, зато уже называется сумма вложений денег в клуб. Неужели арабы разучились вести бизнес?!?!))
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oyabun
1640519052
От арабов ожидались гораздо большие размеры вложений.. Ну, лиха беда начало, главное чтобы весь этот инвестпроект в принципе состоялся.
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Vitaga
1640522348
надо признать Спартак тогда иностранным агентом. и всегда при его именовании добавлять - Спартак признанный иностранным агентом
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BarStep
1640525727
Это так., на пару неустоек тренерам.. Кто там у нас следующий к маю-июню? А да, Ваноли вроде))
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BuenosArgentina
1640527982
Ну как же , Спартак же народная команда , кто бы сомневался
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derrik2000
1640528510
Ну, выделят, и что??? "Эффективные манагеры" опять распилят денежки, а потом хоть трава не расти.
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