Фонд из ОАЭ готов выделять «Спартаку» по 25-30 миллионов ежегодно

Фонд из ОАЭ Mubadala Investment Company вскоре может купить часть акций «Спартака». Уже известно, сколько денег на первом этапе входа в клуб будут вкладывать в москвичей арабские инвесторы (если этот вход состоится).

В первые годы Mubadala Investment Company может выделять «Спартаку» по 25-30 миллионов евро.

Детали сделки по продаже части акций клуба в ОАЭ будут обсуждаться позднее.