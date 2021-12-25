«Химки» – о Вагнере Лаве: «Интерес, наверное, к нему есть у всех. Мы – не исключение»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков порассуждал о возможном переходе в клуб бывшего форварда ЦСКА Вагнера Лава.

«Вагнер – неплохой игрок. Многие клубы хотели бы видеть его в своем составе. Если честно, я когда-то давно-давно поддерживал и интересовался игрой ЦСКА и Вагнера в частности.

Он – чистая десятка, нападающий. Не помешает ни одному из клубов, в том числе и «Химкам».Мы его сейчас на 100% не рассматриваем – это же надо вести переговоры, смотреть условия. Пока что это чисто гипотетическая история.

Интерес, наверное, к нему есть у всех. Мы – не исключение. Как игрок, он мне, безусловно, нравится. Вагнер – нападающий, который может решить исход любого матча», – сказал Терюшков.