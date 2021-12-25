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    «Химки» – о Вагнере Лаве: «Интерес, наверное, к нему есть у всех. Мы – не исключение»

    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков порассуждал о возможном переходе в клуб бывшего форварда ЦСКА Вагнера Лава.

    «Вагнер – неплохой игрок. Многие клубы хотели бы видеть его в своем составе. Если честно, я когда-то давно-давно поддерживал и интересовался игрой ЦСКА и Вагнера в частности.

    Он – чистая десятка, нападающий. Не помешает ни одному из клубов, в том числе и «Химкам».Мы его сейчас на 100% не рассматриваем – это же надо вести переговоры, смотреть условия. Пока что это чисто гипотетическая история.

    Интерес, наверное, к нему есть у всех. Мы – не исключение. Как игрок, он мне, безусловно, нравится. Вагнер – нападающий, который может решить исход любого матча», – сказал Терюшков.

    • Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
    • Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
    • До ноября Вагнер Лав выступал за «Кайрат».

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    Источник: Sport24

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