Савeловский суд оштрафовал ЦСКА на 100 тысяч рублей по итогам матча с «Зенитом»

Кто следующий руки погреть у остывающей, в финансовом смысле, печурке? А кто истец, который подал в суд, кто получит эти деньги?
Савeловский районный суд оштрафовал ЦСКА за необеспечение безопасности на трибунах во время матча 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2). Во втором тайме фанаты столичного клуба зажгли файеры.
- После финального свистка болельщиков около часа не выпускали со стадиона.
- Полиция задержала 408 зрителей. 20 фанатам запретили посещать спортивные мероприятия в течение 2 лет.
«ЦСКА признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.32 КоАП РФ, назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей», – сообщила пресс-служба суда.
Ранее санкции на ЦСКА наложил КДК РФС:
- За использование файеров на стадионе ЦСКА наказали закрытием фанатской трибуны на 2 матча (1 – условно).
- Также клуб оштрафовали на 535 тысяч рублей, из которых 300 тысяч – за необеспечение безопасности.