Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    2 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    3 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой

    Савeловский суд оштрафовал ЦСКА на 100 тысяч рублей по итогам матча с «Зенитом»

    Савeловский районный суд оштрафовал ЦСКА за необеспечение безопасности на трибунах во время матча 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2). Во втором тайме фанаты столичного клуба зажгли файеры.

    • После финального свистка болельщиков около часа не выпускали со стадиона.
    • Полиция задержала 408 зрителей. 20 фанатам запретили посещать спортивные мероприятия в течение 2 лет.

    «ЦСКА признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.32 КоАП РФ, назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей», – сообщила пресс-служба суда.

    Ранее санкции на ЦСКА наложил КДК РФС:

    • За использование файеров на стадионе ЦСКА наказали закрытием фанатской трибуны на 2 матча (1 – условно).
    • Также клуб оштрафовали на 535 тысяч рублей, из которых 300 тысяч – за необеспечение безопасности.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:59
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23583

      vladimir-7 38 минут назад

      Кто следующий руки погреть у остывающей, в финансовом смысле, печурке? А кто истец, который подал в суд, кто получит эти деньги?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +138

      Болотные 50 минут назад

      Педикулёзные протащили фаеры в своих анусах и продали их коням. Провокаторы питорские. ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3296

      Axe111 53 минуты назад

      Очень важная инфа...спасибо!!!)))))))))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92337
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68355
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru