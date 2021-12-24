Савeловский суд оштрафовал ЦСКА на 100 тысяч рублей по итогам матча с «Зенитом»

Савeловский районный суд оштрафовал ЦСКА за необеспечение безопасности на трибунах во время матча 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2). Во втором тайме фанаты столичного клуба зажгли файеры.

После финального свистка болельщиков около часа не выпускали со стадиона.

Полиция задержала 408 зрителей. 20 фанатам запретили посещать спортивные мероприятия в течение 2 лет.

«ЦСКА признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.32 КоАП РФ, назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей», – сообщила пресс-служба суда.

Ранее санкции на ЦСКА наложил КДК РФС: