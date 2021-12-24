Буффон: «С приходом Роналду «Ювентус» утратил командную ДНК»

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон высказался о периоде выступлений за «Ювентус» вместе с Криштиану Роналду.

«Ювентус» мог выиграть Лигу чемпионов в первый год после приезда Роналду. Тогда я был в «ПСЖ», и не понял, что случилось.

Потом я вернулся, и мы с Криштиану играли вместе в течение двух лет, хорошо ладили. Но я думаю, что с его приходом «Ювентус» утратил командную ДНК.

В 2017 году мы вышли в финал Лиги чемпионов, потому что у нас была опытная команда. Мы были единым целым, а конкуренция за место в составе была очень сильной», – сказал Буффон.

Португалец выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год.

Он забил 101 гол и отдал 22 ассиста в 134 матчах за клуб.

В августе Роналду перешел в «МЮ» за 15 миллионов евро.

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