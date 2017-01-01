Буффон: «С приходом Роналду «Ювентус» утратил командную ДНК»

Из из за статуса роналдо к нему нельзя относится как к обычному игроку, не поставишь его - он обидется, заменишь - опять обидется, а когда на тебя обижаются 120 лямов евро, то происходят отставки. Как не парадоксально, но Роналдо ослабил Юве. Его талант соизмерим с его токсичностью.
Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон высказался о периоде выступлений за «Ювентус» вместе с Криштиану Роналду.
«Ювентус» мог выиграть Лигу чемпионов в первый год после приезда Роналду. Тогда я был в «ПСЖ», и не понял, что случилось.
Потом я вернулся, и мы с Криштиану играли вместе в течение двух лет, хорошо ладили. Но я думаю, что с его приходом «Ювентус» утратил командную ДНК.
В 2017 году мы вышли в финал Лиги чемпионов, потому что у нас была опытная команда. Мы были единым целым, а конкуренция за место в составе была очень сильной», – сказал Буффон.
- Португалец выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год.
- Он забил 101 гол и отдал 22 ассиста в 134 матчах за клуб.
- В августе Роналду перешел в «МЮ» за 15 миллионов евро.
Месси и Роналду – лучшие бомбардиры «Барселоны» и «Ювентуса» в 2021 году. Они не играют за команды с весны
43-летний Буффон: «Я хотел бы еще поиграть в Мексике или США»