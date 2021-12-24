Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Буффон: «С приходом Роналду «Ювентус» утратил командную ДНК»

Буффон: «С приходом Роналду «Ювентус» утратил командную ДНК»

24 декабря 2021, 09:25
7

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон высказался о периоде выступлений за «Ювентус» вместе с Криштиану Роналду.

«Ювентус» мог выиграть Лигу чемпионов в первый год после приезда Роналду. Тогда я был в «ПСЖ», и не понял, что случилось.

Потом я вернулся, и мы с Криштиану играли вместе в течение двух лет, хорошо ладили. Но я думаю, что с его приходом «Ювентус» утратил командную ДНК.

В 2017 году мы вышли в финал Лиги чемпионов, потому что у нас была опытная команда. Мы были единым целым, а конкуренция за место в составе была очень сильной», – сказал Буффон.

  • Португалец выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год.
  • Он забил 101 гол и отдал 22 ассиста в 134 матчах за клуб.
  • В августе Роналду перешел в «МЮ» за 15 миллионов евро.

Месси и Роналду – лучшие бомбардиры «Барселоны» и «Ювентуса» в 2021 году. Они не играют за команды с весны

43-летний Буффон: «Я хотел бы еще поиграть в Мексике или США»

Источник: Calciomercato
Италия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану Буффон Джанлуиджи
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ItalianFootball
1640328613
Да, все очень неоднозначно.
Ответить
Олег1204
1640333014
Из из за статуса роналдо к нему нельзя относится как к обычному игроку, не поставишь его - он обидется, заменишь - опять обидется, а когда на тебя обижаются 120 лямов евро, то происходят отставки. Как не парадоксально, но Роналдо ослабил Юве. Его талант соизмерим с его токсичностью.
Ответить
zafo68
1640333713
vp-tennis.com - Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " zafo ", буду благодарен
Ответить
portero
1640335492
Стиль игры стал другой и не всем было приятно когда вся слава идёт Роналду. Тренеру тоже тяжело когда имеются в команде неприкасаемые....
Ответить
DOCTOR PENALTY
1640340169
Значит это была устаревшая ДНК.
Ответить
lexxei4
1640345647
Это беда тренера что он не воспользовался имеющимися ресурсами
Ответить
Maxi_7
1640350474
От кого, но от Буффона не ожидал такого услышать... Роналду развалил Ювентус своей эгоцентричностью и токсичностью? Так почему тогда с его уходом стало не то, что не лучше, а вообще все разваливаться начало... обычно, когда коллектив избавляется от "паразита" дела сразу же налаживаются... или Дибале, Морате и остальным до сих пор Роналду играть мешает? Думаю, самый красноречивый факт - Роналду до сих пор лучший бомбардир Ювентуса в 2021 году, при том, что за туринцев он не играет с мая...
Ответить
Главные новости
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
20:42
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
20:27
2
Реакция Аршавина на завершение международной карьеры Месси
20:19
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
19:52
2
ВидеоПрощальное видео Месси после ухода из сборной Аргентины
18:58
4
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
18:51
13
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
18:17
6
⚡️ Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
18:14
8
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
18:06
2
Все новости
Все новости
Самый дорогой футболист «Ювентуса» выбыл на три месяца
19:30
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
18:51
13
«Челси» может перехватить у «Реала» полузащитника сборной Франции
16:52
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
«Челси» согласовал трансфер 18-летнего защитника за 40 миллионов
13:54
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
9
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
Вчера, 13:22
5
Итальянский топ-клуб начал переговоры о переходе Луиса Энрике из «Зенита»
29 августа
5
Самый дорогой футболист «Милана» объявил об уходе из клуба
29 августа
11
«Реал» может купить за 60 миллионов француза, сыгравшего 5 матчей на ЧМ-2026
29 августа
1
ФотоМората нашел новый клуб
28 августа
Фото«Вильярреал» подписал хавбека сборной Канады и отдал в аренду экс-игрока «МЮ»
28 августа
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
1
«Галатасарай» вслед за Батраковым покупает игрока за 45 миллионов
26 августа
3
Вингер «Ювентуса» получил перелом в первом матче нового сезона
26 августа
ФотоКлуб АПЛ арендовал вратаря «Ювентуса»
26 августа
Канчельскис поедет на стажировку в клуб Серии A
26 августа
Фото«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Фото«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Фото«Лейпциг» вернул форварда, проданного 3 года назад за 60 миллионов
25 августа
Канчельскис просил переноса игры брянского «Динамо» из-за 100-летия «Фиорентины»: «Разочаровался в наших «футбольных» деятелях»
25 августа
9
Серия А. «Болонья» Тедеско проиграла в 1-м туре, «Рома» разгромила «Фиорентину»
24 августа
Серия А. «Ювентус», «Милан» и «Аталанта» выиграли в 1-м туре
23 августа
Серия А. «Интер» начал защиту титула с крупной победы
22 августа
Фото«Наполи» арендовал игрока «Челси»
22 августа
«Динамо Мх» назвало цену на Аззи для ЦСКА
22 августа
Игрок «Динамо Мх» хочет перейти в ЦСКА
22 августа
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+