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    Буффон: «С приходом Роналду «Ювентус» утратил командную ДНК»

    Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон высказался о периоде выступлений за «Ювентус» вместе с Криштиану Роналду.

    «Ювентус» мог выиграть Лигу чемпионов в первый год после приезда Роналду. Тогда я был в «ПСЖ», и не понял, что случилось.

    Потом я вернулся, и мы с Криштиану играли вместе в течение двух лет, хорошо ладили. Но я думаю, что с его приходом «Ювентус» утратил командную ДНК.

    В 2017 году мы вышли в финал Лиги чемпионов, потому что у нас была опытная команда. Мы были единым целым, а конкуренция за место в составе была очень сильной», – сказал Буффон.

    • Португалец выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год.
    • Он забил 101 гол и отдал 22 ассиста в 134 матчах за клуб.
    • В августе Роналду перешел в «МЮ» за 15 миллионов евро.

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    Источник: Calciomercato

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1656

      Олег1204 10 минут назад

      Из из за статуса роналдо к нему нельзя относится как к обычному игроку, не поставишь его - он обидется, заменишь - опять обидется, а когда на тебя обижаются 120 лямов евро, то происходят отставки. Как не парадоксально, но Роналдо ослабил Юве. Его талант соизмерим с его токсичностью.

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      Рейтинг: +1887

      ItalianFootball 1 час назад

      Да, все очень неоднозначно.

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