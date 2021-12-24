«Манчестер Сити» готов заплатить летом за Холанда требуемые 75 миллионов

«Манчестер Сити» располагает суммой, необходимой для покупки нападающего «Боруссии» из Дортмунда Эрлинга Холанда. Речь идет о 75 миллионах евро. За эти деньги немцы должны отпустить футболиста.

Трансфер может состояться летом. Другой претендент на Холанда – «Ливерпуль».