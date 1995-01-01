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    «Манчестер Сити» готов заплатить летом за Холанда требуемые 75 миллионов

    «Манчестер Сити» располагает суммой, необходимой для покупки нападающего «Боруссии» из Дортмунда Эрлинга Холанда. Речь идет о 75 миллионах евро. За эти деньги немцы должны отпустить футболиста.

    Трансфер может состояться летом. Другой претендент на Холанда – «Ливерпуль».

    • Контракт Холанда с «Боруссией» истекает в 2024 году.
    • Холанд забил 19 голов и отдал 5 ассистов в 16 матчах этого сезона.
    • Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.

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    Источник: Sport Witness

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    Сегодня, 08:13
    Комментарии1
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      Рейтинг: +631

      jek718875 1 час назад

      За 75млн.его и ГАЗПРОМ купит, он за год забил больше чем весь ЗЕНИТ с А.ЗЮПОЙ

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