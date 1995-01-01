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    «Ливерпуль» хочет купить Холанда летом. Трансфер норвежца поможет сохранить Салаха

    «Ливерпуль» интересуется нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом.

    По данным Sky Sport Deutschland, английский клуб хочет подписать классическую «девятку» в летнее трансферное окно. Холанд – один из вариантов.

    Трансфер Холанда также может помочь «Ливерпулю» сохранить нападающего Мохамеда Салаха, который не станет продлевать контракт без серьезного усиления состава.

    • Контракт Холанда с «Боруссией» истекает в 2024 году.
    • Холанд забил 19 голов и отдал 5 ассистов в 16 матчах этого сезона.
    • Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.

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    Источник: Sky Sport

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