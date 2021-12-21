«Ливерпуль» хочет купить Холанда летом. Трансфер норвежца поможет сохранить Салаха

«Ливерпуль» интересуется нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом.

По данным Sky Sport Deutschland, английский клуб хочет подписать классическую «девятку» в летнее трансферное окно. Холанд – один из вариантов.

Трансфер Холанда также может помочь «Ливерпулю» сохранить нападающего Мохамеда Салаха, который не станет продлевать контракт без серьезного усиления состава.