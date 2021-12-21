«Ливерпуль» хочет купить Холанда летом. Трансфер норвежца поможет сохранить Салаха

«Ливерпуль» интересуется нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом.
По данным Sky Sport Deutschland, английский клуб хочет подписать классическую «девятку» в летнее трансферное окно. Холанд – один из вариантов.
Трансфер Холанда также может помочь «Ливерпулю» сохранить нападающего Мохамеда Салаха, который не станет продлевать контракт без серьезного усиления состава.
- Контракт Холанда с «Боруссией» истекает в 2024 году.
- Холанд забил 19 голов и отдал 5 ассистов в 16 матчах этого сезона.
- Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.
Источник: Sky Sport