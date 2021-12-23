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  • Дзюба: «Мечтаю обойти Кержакова, но попадание в сборную зависит не от меня. Как бы не играл»

Дзюба: «Мечтаю обойти Кержакова, но попадание в сборную зависит не от меня. Как бы не играл»

23 декабря 2021, 14:38
33

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, что мечтает обойти главного тренера «Нижнего Новгорода» Александра Кержакова по голам за сборную России.

«Приятно стать лучшим бомбардиром в истории РПЛ, еще есть мечта обойти Кержакова в сборной, сейчас у нас одинаковое количество мячей. Но как будет, не знаю.

Хотелось бы еще в сборной поиграть, но это не от меня зависит, к сожалению. Как бы я ни играл», – сказал Дзюба.

  • Кержаков и Дзюба – лучшие бомбардиры в истории сборной России.
  • Оба забили по 30 мячей.
  • Дзюба не играет за сборную с июня.

Дзюба: «Наверное, при Карпине меня в сборной не будет»

Дзюба – об игре с Хорватией в отборе ЧМ: «Большие матчи должны играть большие футболисты»

Источник: «Матч ТВ»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Дзюба Артем Кержаков Александр
Комментарии (33)
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R_a_i_n
1640259744
Лживый уплюток. Шлюшка сам отказался, а теперь скулит, что его не позвали. Какой же он жалкий.
Ответить
Блямба
1640260212
Ж.опа встала- место потеряла. Больше нечего сказать. Буйная головка должна была думать.
Ответить
oyabun
1640260605
Сколько можно публиковать этого самовлюбленного павлина? Только и слышно "Я, я, я.."
Ответить
mig28
1640260782
Сначала сам решил козырнуть, а теперь плачется...
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Vitaga
1640261305
есть такие люди - виноваты у них всегда другие. сами они безгрешны. самомнение космическое. ошибок у них не бывает. такой и хитрожопый Дзюба. нагворил кучу гадостей про Карпина а тут мол хотел бы в сборной поиграть но вот не дают.... гнилой характер и подлый. пусть он на данный момент как игрок один из лучших в России с паспортом россиянина зато как человек- подонок.
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aaaaahhhh
1640262587
Еше и врет , его же Карпин звал - сам отказался, теперь плачется на каждом углу. Чисто по бомжовски.
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"supermax"
1640262881
писдец...второй день бенефис дрочубы на бомбардире
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m40
1640265303
Я вообще был за Дзюбу. Но он сам проспал свой шанс у Карпина, к чему теперь эти причитания...
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DOCTOR PENALTY
1640266527
Да ничего от тебя вообще не зависит. Если только, как всегда, вмешается Газпром.
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Plyash
1640270862
Не достоин ты,тварьё законченное,быть впереди Кержакова.Гнильё болотное,как таких земля терпит.
Ответить
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