Да ничего от тебя вообще не зависит. Если только, как всегда, вмешается Газпром.
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, что мечтает обойти главного тренера «Нижнего Новгорода» Александра Кержакова по голам за сборную России.
«Приятно стать лучшим бомбардиром в истории РПЛ, еще есть мечта обойти Кержакова в сборной, сейчас у нас одинаковое количество мячей. Но как будет, не знаю.
Хотелось бы еще в сборной поиграть, но это не от меня зависит, к сожалению. Как бы я ни играл», – сказал Дзюба.
- Кержаков и Дзюба – лучшие бомбардиры в истории сборной России.
- Оба забили по 30 мячей.
- Дзюба не играет за сборную с июня.
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