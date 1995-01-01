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    Дзюба: «Мечтаю обойти Кержакова, но попадание в сборную зависит не от меня. Как бы не играл»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, что мечтает обойти главного тренера «Нижнего Новгорода» Александра Кержакова по голам за сборную России.

    «Приятно стать лучшим бомбардиром в истории РПЛ, еще есть мечта обойти Кержакова в сборной, сейчас у нас одинаковое количество мячей. Но как будет, не знаю.

    Хотелось бы еще в сборной поиграть, но это не от меня зависит, к сожалению. Как бы я ни играл», – сказал Дзюба.

    • Кержаков и Дзюба – лучшие бомбардиры в истории сборной России.
    • Оба забили по 30 мячей.
    • Дзюба не играет за сборную с июня.

    Дзюба: «Наверное, при Карпине меня в сборной не будет»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:38
    Комментарии26
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      Рейтинг: +22112

      DOCTOR PENALTY 4 минуты назад

      Да ничего от тебя вообще не зависит. Если только, как всегда, вмешается Газпром.

      0
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      Рейтинг: +2974

      m40 25 минут назад

      Я вообще был за Дзюбу. Но он сам проспал свой шанс у Карпина, к чему теперь эти причитания...

      0
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      Рейтинг: +736

      OBOLEV 29 минут назад

      Я вот склонен видеть в его словах желание играть за сборную и принятие того, что в ней будет Валера и он будет решать, кто будет играть а кто нет. В любом случае Дзюба как функция лучше Заболотного, Соболева или любого другого столба. Думаю он попадет в заявку на игры сборной , но будет выходить со скамейки. Как не крути, но лучше столба чем Дзюба в сборной нет со времен Паши и Ромы;)

      0
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      Рейтинг: +736

      OBOLEV > OBOLEV 26 минут назад

      Хотя откровенно посыл говно . Хочу обойти ,а должно было помочь сборной.
      Дрочила и есть дрочила ;)

      2
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      ...
      Рейтинг: +12530

      Cleaner > 12 минут назад

      Артем, в Лиге наций порезвишься. Без этого тявкающего на тебя тренеришки...)))

      1
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      Рейтинг: +107

      КУКУШКА 30 минут назад

      Дзюба в данный момент если бы ты и был в сборной не обошел бы сашку-воробья
      В бл.матчи не будет сан марио,люксембургов,лихтынштейнов и андор,так что сиди в раздевалке разминайся

      2
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      Рейтинг: +392

      СуперПАВ9 33 минуты назад

      Не мечтай не судьба тебе

      0
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      Рейтинг: +1572

      mahan 53 минуты назад

      Задолбал этот Дзюба (руки базуки). Тебя пригласили, ты выпендриваться начал и забил на сборную страны. Теперь давай до свидание.

      0
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      Рейтинг: +15460

      Garrincha58 55 минут назад

      мечтает он лучше бы мечтал забить 10 или больше голов в ЛЧ позорник блин достал уже всех

      2
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      ...
      Рейтинг: +55431

      portero > Garrincha58 30 минут назад

      В ЛЧ сложнее, он халявку хочет в отборе со слабой командой...

      1
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      Рейтинг: +8828

      "supermax" 1 час назад

      писдец...второй день бенефис дрочубы на бомбардире

      7
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    • ...
      Рейтинг: +3224

      aaaaahhhh 1 час назад

      Еше и врет , его же Карпин звал - сам отказался, теперь плачется на каждом углу. Чисто по бомжовски.

      3
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      ...
      Рейтинг: +8828

      "supermax" > aaaaahhhh 1 час назад

      вообще этого не понимаю...звали мудака...звали ведь

      2
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    • ...
      Рейтинг: +588

      Vitaga 1 час назад

      есть такие люди - виноваты у них всегда другие. сами они безгрешны. самомнение космическое. ошибок у них не бывает. такой и хитрожопый Дзюба. нагворил кучу гадостей про Карпина а тут мол хотел бы в сборной поиграть но вот не дают.... гнилой характер и подлый. пусть он на данный момент как игрок один из лучших в России с паспортом россиянина зато как человек- подонок.

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