Дзюба: «Психофизиолог перед Евро-2016 сказал про нас с Денисовым: «Этих двух больных надо изолировать»

Бывший нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал, что команду перед Евро-2016 исследовал врач-психофизиолог. Он усомнился в психическом здоровье Дзюбы.

«Психолог смотрит на ситуацию со своей колокольни. Мы проходили через это. Леонид Слуцкий перед Евро-2016 вызвал психофизиолога. Про меня и Игоря Денисова он сказал: «Эти два больные, их надо изолировать».

Объяснил он это тем, что мы любим стресс, подпитываемся им. Ему сказали, что для футбола это хорошо. Психофизиолог все равно сказал: «Это дебилы». В стрессовой ситуации нормальный человек зажимается, а мы хотим еще, еще», – сказал Дзюба.