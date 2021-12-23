Дзюба: «Психофизиолог перед Евро-2016 сказал про нас с Денисовым: «Этих двух больных надо изолировать»

Бывший нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал, что команду перед Евро-2016 исследовал врач-психофизиолог. Он усомнился в психическом здоровье Дзюбы.
«Психолог смотрит на ситуацию со своей колокольни. Мы проходили через это. Леонид Слуцкий перед Евро-2016 вызвал психофизиолога. Про меня и Игоря Денисова он сказал: «Эти два больные, их надо изолировать».
Объяснил он это тем, что мы любим стресс, подпитываемся им. Ему сказали, что для футбола это хорошо. Психофизиолог все равно сказал: «Это дебилы». В стрессовой ситуации нормальный человек зажимается, а мы хотим еще, еще», – сказал Дзюба.
- Дзюба на Евро-2016 провел 3 матча.
- Денисов в итоговую заявку на Евро-2016 не попал.
- Россия на том турнире не вышла из группы.
Источник: ютуб-канал «Больше спорта»