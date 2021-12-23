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  • Дзюба: «Психофизиолог перед Евро-2016 сказал про нас с Денисовым: «Этих двух больных надо изолировать»

Дзюба: «Психофизиолог перед Евро-2016 сказал про нас с Денисовым: «Этих двух больных надо изолировать»

23 декабря 2021, 00:15
26

Бывший нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал, что команду перед Евро-2016 исследовал врач-психофизиолог. Он усомнился в психическом здоровье Дзюбы.

«Психолог смотрит на ситуацию со своей колокольни. Мы проходили через это. Леонид Слуцкий перед Евро-2016 вызвал психофизиолога. Про меня и Игоря Денисова он сказал: «Эти два больные, их надо изолировать».

Объяснил он это тем, что мы любим стресс, подпитываемся им. Ему сказали, что для футбола это хорошо. Психофизиолог все равно сказал: «Это дебилы». В стрессовой ситуации нормальный человек зажимается, а мы хотим еще, еще», – сказал Дзюба.

  • Дзюба на Евро-2016 провел 3 матча.
  • Денисов в итоговую заявку на Евро-2016 не попал.
  • Россия на том турнире не вышла из группы.

Источник: ютуб-канал «Больше спорта»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Денисов Игорь Дзюба Артем
Комментарии (26)
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Plyash
1640211740
Так оказывается,Дзюбла аж в 2016 году диагностирован,как дебил? А горный баран прикрывал эту особенность деревяшки?Да,ну дела... Теперь понятна любовь Артёмки передёргивать перед публикой.Слава богу,не заразно...
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Snek
1640214450
Да ладно, Артёмка просто не повзрослел ещё, ему в душе по ходу лет 10-15. А то, что он болен, уже давно было понятно и без консультации специалиста.
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Томик
1640218918
Не, ну это давно понятно было. Зачем только именно сейчас этот камингаут Дзюбе? Опять какое-то видео просрал?
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Дядя Серёжа
1640222177
Это доктор ещё видео не видел рукоблудства
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R_a_i_n
1640229468
Это называется энергетический вампиризм. Гнать таких надо.
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Play
1640230023
Сколько вы ещё будете мусолить каждую фразу этого кретина?
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Добрый Бобер
1640231156
Ну мы же все понимаем почему Черчесов не приглашал подобного специалиста?
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Storm13
1640235664
Хорошо бы увидеть скан документа, за подписью психофизиолога. Возможно там есть медзаключение, что пациентам необходимо пройти курс психотерапии. Врач - психиатр скажет, что лечение психбольного начинается с того момента, когда больной сам осознает что он болен. Получается что этот гражданин признавшись в своём дебилизме, подтвердил своими словами что в России в футбол играют психбольные индивиды, которые умело маскируются под здоровых людей.
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R_a_i_n
1640235724
Что-то совсем поклонники Рукаку сникли и не появляются на ветках своего кумира. Видать дошло до них, какую змею на груди грели.
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JTherry
1640242569
а какой диагноз поставил бы психофизиолог после порно-видосов рукаку..? какие же тараканы копошатся в голове у бывшего "героя нации"...
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