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    Бабаев: «Закрытие стадиона ЦСКА? Надеемся на адекватное решение»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал возможное закрытие стадиона клуба из-за использования болельщиками пиротехники в матче 18-го тура РПЛ «Зенитом» (0:2).

    «Неполадки на стадионе в процессе решения. Слухи о закрытии арены? Будет заседание суда послезавтра. Надеемся на адекватное решение. Мы в тесной взаимосвязи с коллегами из правоохранительных органов, будем учитывать этот негативный опыт», – сказал Бабаев.

    • За использование файеров на стадионе ЦСКА наказали закрытием фанатской трибуны на 2 матча (1 – условно).
    • Также клуб оштрафовали на 535 тысяч рублей, из которых 300 тысяч – за необеспечение безопасности.
    • После финального свистка болельщиков около часа не выпускали со стадиона.
    • Затем сотрудники полиции стали задерживать их и помещать в автозаки.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +22525

      bset 1 час назад

      Самый лучший футбол - это футбол без зрителей. Никто файеры не жжет, никто пиво не пьет, никто группами не собирается. Красота. А еще лучше и сам футбол запретить.

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