Бабаев: «Закрытие стадиона ЦСКА? Надеемся на адекватное решение»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал возможное закрытие стадиона клуба из-за использования болельщиками пиротехники в матче 18-го тура РПЛ «Зенитом» (0:2).

«Неполадки на стадионе в процессе решения. Слухи о закрытии арены? Будет заседание суда послезавтра. Надеемся на адекватное решение. Мы в тесной взаимосвязи с коллегами из правоохранительных органов, будем учитывать этот негативный опыт», – сказал Бабаев.