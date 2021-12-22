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Бабаев: «Закрытие стадиона ЦСКА? Надеемся на адекватное решение»

22 декабря 2021, 15:50

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал возможное закрытие стадиона клуба из-за использования болельщиками пиротехники в матче 18-го тура РПЛ «Зенитом» (0:2).

«Неполадки на стадионе в процессе решения. Слухи о закрытии арены? Будет заседание суда послезавтра. Надеемся на адекватное решение. Мы в тесной взаимосвязи с коллегами из правоохранительных органов, будем учитывать этот негативный опыт», – сказал Бабаев.

  • За использование файеров на стадионе ЦСКА наказали закрытием фанатской трибуны на 2 матча (1 – условно).
  • Также клуб оштрафовали на 535 тысяч рублей, из которых 300 тысяч – за необеспечение безопасности.
  • После финального свистка болельщиков около часа не выпускали со стадиона.
  • Затем сотрудники полиции стали задерживать их и помещать в автозаки.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бабаев Роман
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