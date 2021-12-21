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    Мутко: «Думал, что всю жизнь буду президентом «Зенита», а после смерти моим именем назовут стадион. Хотел строить клуб, как «Барсу»

    Бывший президент «Зенита» и РФС Виталий Мутко поделился воспоминаниями от работы в клубе из Санкт-Петербурга.

    — Где задачи интереснее для вас, в «Дом.РФ» или в правительстве?

    — Трудно сказать, это очень разная работа, но общая, глобальная задача — развитие. Я вспоминаю, отматываю — был главой Кировского района, любил страшно это дело. Потом стал президентом «Зенита» — я думал, что всю жизнь буду им, хотел строить клуб, как «Барселону».

    Думал, умру — стадион моим именем, как «Бернабеу», назовут. Я шучу, конечно.

    Но на самом деле я увлекся этим и все. Государственная служба на высоком уровне — это другая философия, другая ответственность. Потому что ты вырабатываешь политику, от твоих решений многое зависит — жизни людей.

    • Мутко с 1997 по 2003-й год был президентом «Зенита».
    • Он возглавлял РФС с 2005 по 2018-й год.
    • При нем в российском футболе появился лимит на легионеров.

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    Источник: РБК

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +81

      Zloikaksobaka 11 минут назад

      Совсем из ума выжил, всё к чему он прикасался сначала выдаивалось в ноль а потом превращалось в руины, если им при жизни займется прокуратура то памятником ему будет фуфайка на Колыме.

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      Рейтинг: +172

      Конопляных дел мастер 42 минуты назад

      Мутко переобулся в год юбилея Симоняна, сделав невозможное. Подарив чемпионство свиньям. гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +781

      Борисыч1 43 минуты назад

      Да называйте Баклан-арену хоть именем чёрта, кого это волнует.

      0
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      Рейтинг: +12478

      Cleaner 48 минут назад

      Вор должен сидеть в тюрьме!

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      Рейтинг: +244

      v.v.navashinsky 48 минут назад

      Мутко уже начал праздновать Новый год.Как его развезло то на кремлевских дрожжях.Закусывать нужно чаще.

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      Рейтинг: +3213

      aaaaahhhh 49 минут назад

      Нормальное название, в Питерском стиле - стадион имени Мудака:)))))

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      Рейтинг: +6860

      серега кашин 50 минут назад

      стадион имени мудака

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      Рейтинг: +13301

      ilichkadr 58 минут назад

      Во Виталика как торкнула власть!!?? Из грязи в князи не каждый может выдержать!!

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