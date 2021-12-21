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  • Мутко: «Думал, что всю жизнь буду президентом «Зенита», а после смерти моим именем назовут стадион. Хотел строить клуб, как «Барсу»

Мутко: «Думал, что всю жизнь буду президентом «Зенита», а после смерти моим именем назовут стадион. Хотел строить клуб, как «Барсу»

21 декабря 2021, 12:32
24

Бывший президент «Зенита» и РФС Виталий Мутко поделился воспоминаниями от работы в клубе из Санкт-Петербурга.

— Где задачи интереснее для вас, в «Дом.РФ» или в правительстве?

— Трудно сказать, это очень разная работа, но общая, глобальная задача — развитие. Я вспоминаю, отматываю — был главой Кировского района, любил страшно это дело. Потом стал президентом «Зенита» — я думал, что всю жизнь буду им, хотел строить клуб, как «Барселону».

Думал, умру — стадион моим именем, как «Бернабеу», назовут. Я шучу, конечно.

Но на самом деле я увлекся этим и все. Государственная служба на высоком уровне — это другая философия, другая ответственность. Потому что ты вырабатываешь политику, от твоих решений многое зависит — жизни людей.

  • Мутко с 1997 по 2003-й год был президентом «Зенита».
  • Он возглавлял РФС с 2005 по 2018-й год.
  • При нем в российском футболе появился лимит на легионеров.

Источник: РБК
Россия. Премьер-лига Зенит Мутко Виталий
Комментарии (24)
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серега кашин
1640080746
стадион имени мудака
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aaaaahhhh
1640080783
Нормальное название, в Питерском стиле - стадион имени Мудака:)))))
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Борисыч1
1640081185
Да называйте Баклан-арену хоть именем чёрта, кого это волнует.
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Zloikaksobaka
1640083091
Совсем из ума выжил, всё к чему он прикасался сначала выдаивалось в ноль а потом превращалось в руины, если им при жизни займется прокуратура то памятником ему будет фуфайка на Колыме.
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Тазит
1640084315
Само собой увлекся. Это же увлекательно, сидеть на берегу денежной реки и черпать из нее...
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Давид59
1640084728
Да-да. Помним твои увлечения. Самое яркое было - организовать подмену баночек с мочой. До сих пор расхлёбываем.
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vladimir-7
1640087203
Хорошо, что ты, Виталик, свалил вовремя, а то после крестов, шел бы ты пешком по России до Воркуты или Магадана, дружбан спас тебя. А вот потом думал, что буду президентом РФ, но тут Валька вылезла, со своим обнулением и все мои мечты похерила.
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altezzik
1640090834
А потом проснулся
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Enter2006
1640091019
"Индюк тоже думал, да в суп попал"
Ответить
portero
1640097706
Горбатого и могила не исправит...
Ответить
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