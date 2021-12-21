Мутко: «Думал, что всю жизнь буду президентом «Зенита», а после смерти моим именем назовут стадион. Хотел строить клуб, как «Барсу»

Бывший президент «Зенита» и РФС Виталий Мутко поделился воспоминаниями от работы в клубе из Санкт-Петербурга.

— Где задачи интереснее для вас, в «Дом.РФ» или в правительстве?

— Трудно сказать, это очень разная работа, но общая, глобальная задача — развитие. Я вспоминаю, отматываю — был главой Кировского района, любил страшно это дело. Потом стал президентом «Зенита» — я думал, что всю жизнь буду им, хотел строить клуб, как «Барселону».

Думал, умру — стадион моим именем, как «Бернабеу», назовут. Я шучу, конечно.

Но на самом деле я увлекся этим и все. Государственная служба на высоком уровне — это другая философия, другая ответственность. Потому что ты вырабатываешь политику, от твоих решений многое зависит — жизни людей.