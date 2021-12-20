РБК: РФС поддержит УЕФА и выступит против проведения ЧМ раз в два года

Руководство РФС поддержит УЕФА в несогласии с идеей проводить чемпионат мира раз в два года на онлайн-саммите ФИФА.

«РФС ценит отношения с ФИФА, но в вопросе реформы мирового первенства поддерживает УЕФА», – заявил источник в РФС.

«Мы (клубы РПЛ – прим. «Бомбардира») вырабатываем единую позицию в РФС. В рамках РПЛ и РФС, а потом о ней будем заявлять. Публичная дискуссия тут не уместна», – сказал президент «Зенита» Александр Медведев.