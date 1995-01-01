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    РБК: РФС поддержит УЕФА и выступит против проведения ЧМ раз в два года

    Руководство РФС поддержит УЕФА в несогласии с идеей проводить чемпионат мира раз в два года на онлайн-саммите ФИФА.

    «РФС ценит отношения с ФИФА, но в вопросе реформы мирового первенства поддерживает УЕФА», – заявил источник в РФС.

    «Мы (клубы РПЛ – прим. «Бомбардира») вырабатываем единую позицию в РФС. В рамках РПЛ и РФС, а потом о ней будем заявлять. Публичная дискуссия тут не уместна», – сказал президент «Зенита» Александр Медведев.

    • Онлайн-саммит ФИФА, посвященный проведению ЧМ каждые два года, состоится сегодня.
    • Инициатором реформы выступает глава ФИФА Джанни Инфантино.

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    Источник: РБК

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    Сегодня, 17:47
    Комментарии3
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      Рейтинг: +12457

      Cleaner 12 минут назад

      И правильно, что РФС поддержит УЕФА. Нельзя сборной России так часто позориться!

      0
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      Рейтинг: +4512

      R_a_i_n 1 час назад

      РФС всё же иногда здравые действия предпринимает. ФИФА думает только о увеличении своей выгоды.

      1
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      Рейтинг: +5034

      Semenycch 1 час назад

      Сейчас самый лучший график, уплотнять его нельзя!

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