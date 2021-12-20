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    В Госдуме предложили штрафовать футболистов за плохую игру в сборной России и жалобы фанатов

    Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев предложил штрафовать футболистов, которые плохо играют за сборную России.

    «В рамках парламентской деятельности депутат Султан Хамзаев выдвинул предложение о введении санкций в отношении тех футболистов, которые плохо играют в рамках сборной России. Зачастую футболистам такого уровня не хватает дополнительной мотивации.

    Речь идет о штрафах за плохую игру, нарушение дисциплины, а также жалобы фанатов. Мы считаем, что в этом случае следует требовать штрафовать футболиста в рамках того контракта, который был заключен в клубе.

    Целесообразность данного предложения – повышение мотивации футболистов сборной России играть лучше и с полной самоотдачей», – сообщили в пресс-службе Хамзаева.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 15:38
    Комментарии23
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      Рейтинг: +23476

      vladimir-7 47 секунд назад

      Игрока штрафовать в рамках контракта его клуба, а клубы не будут делегировать своего игрока, пока не будет в сборной нормального, способного и знающего тренера.

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      Рейтинг: +1179

      DemSerg 3 минуты назад

      Они бы ещё предложили публично пороть.

      0
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      Рейтинг: +63

      кaстрюлька > DemSerg 41 секунду назад

      Как Дзюба Азмуна ?

      0
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      Рейтинг: +1179

      DemSerg 3 минуты назад

      Они что - теперь в сумасшедшем доме заседают?

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      Рейтинг: +370

      G.P. 5 минут назад

      Хайп для показухи. Хоть бы подумал, что юридически выражение "плохо играют в рамках сборной России" звучит смешно. Но, похоже, что выразиться поумнее он не смог.

      А вообще, мог бы догадаться, что это же предложение можно применить и к нему. Только "футболистов" заменить на "депутатов", а "сборную" на "Гос. Думу" ))

      0
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      Рейтинг: +55346

      portero 11 минут назад

      У этих дыпутытав ни на что кроме штрафов мозг не заточен, хотя нет первое зарплата и прочие блага самим себе...
      Остальное как соврать чтоб дураки думали, что о них шестерки олигархов заботятся...

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      Рейтинг: +6851

      серега кашин 12 минут назад

      гос. компаниямим запретить игрочишкам платить миллиарды

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      Рейтинг: +6851

      серега кашин 13 минут назад

      считать их легионерами и платить копейки, а кто хорошо выступает за зборную тому дать привилегии

      1
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      Рейтинг: +63

      кaстрюлька 19 минут назад

      Опять педикулёзные нажаловались ?

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      Рейтинг: +4191

      FENIX-SL 24 минуты назад

      что ж за идиотизм
      лимит уберите
      но нет же! так деньги отмывать не очень удобно будет!

      2
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      Рейтинг: +11811

      Barmaleushka 25 минут назад

      "Фанаты" жаловались только на одного игрока , но его сейчас нет в сборной .

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