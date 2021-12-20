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  • В Госдуме предложили штрафовать футболистов за плохую игру в сборной России и жалобы фанатов

В Госдуме предложили штрафовать футболистов за плохую игру в сборной России и жалобы фанатов

20 декабря 2021, 15:38
39

Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев предложил штрафовать футболистов, которые плохо играют за сборную России.

«В рамках парламентской деятельности депутат Султан Хамзаев выдвинул предложение о введении санкций в отношении тех футболистов, которые плохо играют в рамках сборной России. Зачастую футболистам такого уровня не хватает дополнительной мотивации.

Речь идет о штрафах за плохую игру, нарушение дисциплины, а также жалобы фанатов. Мы считаем, что в этом случае следует требовать штрафовать футболиста в рамках того контракта, который был заключен в клубе.

Целесообразность данного предложения – повышение мотивации футболистов сборной России играть лучше и с полной самоотдачей», – сообщили в пресс-службе Хамзаева.

В Госдуме предложили выделять бесплатные билеты на матчи сборной «добропорядочным болельщикам» с Fan ID

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (39)
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derrik2000
1640004064
"Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев " А ХТО будет оценку - хорошо или плохо сыграл - давать? Лично Султан Хамзаев? Эти нардепы из кавказских республик вечно что-нибудь "накреативят". От безделья это. ОТ БЕЗДЕЛЬЯ!
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AZ
1640004080
Идея прикольная, но наши пиджаки, кроме штрафов ничего не могут придумать.. Все для себя.... А для своих граждан - штрафы, только другие...
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Vitaga
1640004979
надо штрафовать госдуму постоянно за бестолковость. зарплату этим слугам народа сделать - 1 МРОТ
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alp
1640006220
серьезно???? капец маразм!!
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JTherry
1640006478
депутатов штрафовать для повышения мотивации "работать лучше и с полной самоотдачей"...)
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Fusballer
1640007791
Не надо штрафовать. Надо делать минимальные оклады (или вообще без них), а премии - по итогам турниров. Вышли на ЧМ/ЧЕ - премия, не вышли - ничего не получат. Вышли из группы ЧМ/ЧЕ - премия... и т.д.
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portero
1640009482
У этих дыпутытав ни на что кроме штрафов мозг не заточен, хотя нет первое зарплата и прочие блага самим себе... Остальное как соврать чтоб дураки думали, что о них шестерки олигархов заботятся...
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G.P.
1640009825
Хайп для показухи. Хоть бы подумал, что юридически выражение "плохо играют в рамках сборной России" звучит смешно. Но, похоже, что выразиться поумнее он не смог. А вообще, мог бы догадаться, что это же предложение можно применить и к нему. Только "футболистов" заменить на "депутатов", а "сборную" на "Гос. Думу" ))
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plehanov6
1640012889
Долбо.бы! Вместо того, чтобы думать об улучшении жизни малообеспеченных граждан ( пенсионеры, не полные семьи, и т.д.), лезут туда, где вообще ни чего не смыслят! Просиживают штаны, делая вид, что работают, имея при этом зарплаты и привилегии, соотносящиеся с футболистами! Так начинаете со штрафов себе, любимым!!!
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ab15488
1640015773
А депутатов когда штрафовать начнут? Меня утболисты меньше напрягают
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