В Госдуме предложили штрафовать футболистов за плохую игру в сборной России и жалобы фанатов

Игрока штрафовать в рамках контракта его клуба, а клубы не будут делегировать своего игрока, пока не будет в сборной нормального, способного и знающего тренера.
Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев предложил штрафовать футболистов, которые плохо играют за сборную России.
«В рамках парламентской деятельности депутат Султан Хамзаев выдвинул предложение о введении санкций в отношении тех футболистов, которые плохо играют в рамках сборной России. Зачастую футболистам такого уровня не хватает дополнительной мотивации.
Речь идет о штрафах за плохую игру, нарушение дисциплины, а также жалобы фанатов. Мы считаем, что в этом случае следует требовать штрафовать футболиста в рамках того контракта, который был заключен в клубе.
Целесообразность данного предложения – повышение мотивации футболистов сборной России играть лучше и с полной самоотдачей», – сообщили в пресс-службе Хамзаева.
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