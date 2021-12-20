В Госдуме предложили штрафовать футболистов за плохую игру в сборной России и жалобы фанатов

Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев предложил штрафовать футболистов, которые плохо играют за сборную России.

«В рамках парламентской деятельности депутат Султан Хамзаев выдвинул предложение о введении санкций в отношении тех футболистов, которые плохо играют в рамках сборной России. Зачастую футболистам такого уровня не хватает дополнительной мотивации.

Речь идет о штрафах за плохую игру, нарушение дисциплины, а также жалобы фанатов. Мы считаем, что в этом случае следует требовать штрафовать футболиста в рамках того контракта, который был заключен в клубе.

Целесообразность данного предложения – повышение мотивации футболистов сборной России играть лучше и с полной самоотдачей», – сообщили в пресс-службе Хамзаева.

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