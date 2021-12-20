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  • В Госдуме предложили выделять бесплатные билеты на матчи сборной «добропорядочным болельщикам» с Fan ID

В Госдуме предложили выделять бесплатные билеты на матчи сборной «добропорядочным болельщикам» с Fan ID

20 декабря 2021, 13:20
5

Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев обратился к министру спорта Олегу Матыцину с предложением поддержать «добропорядочных болельщиков» с Fan ID.

«Для стимулирования образа положительного болельщика предлагаю создать систему поощрения. Для постоянных посетителей спортивных мероприятий, соблюдающих действующее законодательство, хорошей практикой могло бы стать бесплатное посещение игр сборной России.

В связи с этим прошу вас рассмотреть целесообразность системы поощрения добропорядочных болельщиков, систематически посещающих спортивные мероприятия по новому вводимому документу», – написал Хамзаев Матыцину.

  • Депутаты Госдумы поддержали законопроект о введении паспорта болельщиков (Fan ID).
  • За документ, автором которого выступило Правительство страны, проголосовали в последнем третьем чтении.
  • В случае одобрения в Совете Федерации и утверждения президентом закон о Fan ID вступит в силу с 1 июня 2022 года.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (5)
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portero
1640009916
Больше этим чудакам занятся нечем??? Будут билетами на футбол торговать? Не дошло сразу, этож они себе любимым бесплатные билеты выделять собрались!!!
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MaxRnD
1640010228
Навели в стране порядок, теперь можно и о футболе подумать
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vladimir-7
1640012998
Параллельно с вакцинацией, связанной с коронавирусом, ГД решила пропагандировать и закон о Fan ID. Следующим предложением будет запрет болельщикам, как-либо, выражать свои наблюдения за игрой.
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R_a_i_n
1640015098
А депутаты госдумы не хотят выделять бесплатное жилье гражданам? Ну которые добропорядочные.
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