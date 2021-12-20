В Госдуме предложили выделять бесплатные билеты на матчи сборной «добропорядочным болельщикам» с Fan ID

Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев обратился к министру спорта Олегу Матыцину с предложением поддержать «добропорядочных болельщиков» с Fan ID.
«Для стимулирования образа положительного болельщика предлагаю создать систему поощрения. Для постоянных посетителей спортивных мероприятий, соблюдающих действующее законодательство, хорошей практикой могло бы стать бесплатное посещение игр сборной России.
В связи с этим прошу вас рассмотреть целесообразность системы поощрения добропорядочных болельщиков, систематически посещающих спортивные мероприятия по новому вводимому документу», – написал Хамзаев Матыцину.
- Депутаты Госдумы поддержали законопроект о введении паспорта болельщиков (Fan ID).
- За документ, автором которого выступило Правительство страны, проголосовали в последнем третьем чтении.
- В случае одобрения в Совете Федерации и утверждения президентом закон о Fan ID вступит в силу с 1 июня 2022 года.
Источник: «Р-Спорт»