В Госдуме предложили выделять бесплатные билеты на матчи сборной «добропорядочным болельщикам» с Fan ID

Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев обратился к министру спорта Олегу Матыцину с предложением поддержать «добропорядочных болельщиков» с Fan ID.

«Для стимулирования образа положительного болельщика предлагаю создать систему поощрения. Для постоянных посетителей спортивных мероприятий, соблюдающих действующее законодательство, хорошей практикой могло бы стать бесплатное посещение игр сборной России.

В связи с этим прошу вас рассмотреть целесообразность системы поощрения добропорядочных болельщиков, систематически посещающих спортивные мероприятия по новому вводимому документу», – написал Хамзаев Матыцину.