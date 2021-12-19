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    Агент Буффона – о «Спартаке»: «Впервые слышу об этом»

    Агент вратаря «Пармы» Джанлуиджи Буффона Сильвано Мартина опроверг информацию о возможном переходе 43-летнего итальянца в «Спартак».

    • Ранее Serie B News написал, что Буффона хочет пригласить новый тренер клуба Паоло Ваноли.
    • Они вместе играли за «Парму».

    «Я впервые слышу об этом. Нет абсолютно ничего правдивого в этом, в том числе потому, что Буффон имеет контракт с «Пармой» до 2023 года», – сказал агент.

    • «Парма» занимает 13-е место в Серии B.
    • Буффон пропустил 20 голов в 18 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.12.2021 23:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +22081

      DOCTOR PENALTY 20 минут назад

      Вот таким манером скоро пол-итальянской лиги "поиграют" за Спартак.

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