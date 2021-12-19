Агент Буффона – о «Спартаке»: «Впервые слышу об этом»

Агент вратаря «Пармы» Джанлуиджи Буффона Сильвано Мартина опроверг информацию о возможном переходе 43-летнего итальянца в «Спартак».
- Ранее Serie B News написал, что Буффона хочет пригласить новый тренер клуба Паоло Ваноли.
- Они вместе играли за «Парму».
«Я впервые слышу об этом. Нет абсолютно ничего правдивого в этом, в том числе потому, что Буффон имеет контракт с «Пармой» до 2023 года», – сказал агент.
- «Парма» занимает 13-е место в Серии B.
- Буффон пропустил 20 голов в 18 матчах.
Источник: «Спорт-Экспресс»