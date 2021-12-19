Агент Буффона – о «Спартаке»: «Впервые слышу об этом»

Агент вратаря «Пармы» Джанлуиджи Буффона Сильвано Мартина опроверг информацию о возможном переходе 43-летнего итальянца в «Спартак».

Ранее Serie B News написал, что Буффона хочет пригласить новый тренер клуба Паоло Ваноли .

. Они вместе играли за «Парму».

«Я впервые слышу об этом. Нет абсолютно ничего правдивого в этом, в том числе потому, что Буффон имеет контракт с «Пармой» до 2023 года», – сказал агент.