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    Черчесов: «Есть предложения из Венгрии, Турции. Приму решение на следующей неделе»

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о разнообразии вариантов продолжения карьеры. По его словам, они связаны с зарубежьем.

    «Веду переговоры с несколькими клубами, включая венгерские, турецкие и из других стран. Размышляю, что делать дальше. Приму решение на следующей неделе», – сказал Черчесов.

    • В Венгрии писали, что Черчесов на следующей неделе примет «Ференцварош».
    • С июля Черчесов остается без работы после ухода из сборной России.
    • Команда под его руководством дошла до 1/4 финала ЧМ-2018 и не вышла из группы на Евро-2020.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Interia

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    Сегодня, 16:42
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2502

      yorgenbarenz 1 час назад

      Нарасхват парень.Все мечтают взять к себе.Полгода-без работы,почему-то.Видимо,рыбный бизнес спасает трудовую книжку от позорных перерывов и минимальной пенсии в недалёком будущем.

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      Рейтинг: +23470

      vladimir-7 1 час назад

      Лысый уже уломал венгров, но они пока думают, а нам рассказывает сказки о других предложениях каких-то клубов.

      1
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      Рейтинг: +5016

      Semenycch 2 часа назад

      Не торопись, весной освободится место главного тренера сборной. При тебе команда и играла и забивала, а сейчас просто стадо!

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