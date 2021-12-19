Черчесов: «Есть предложения из Венгрии, Турции. Приму решение на следующей неделе»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о разнообразии вариантов продолжения карьеры. По его словам, они связаны с зарубежьем.

«Веду переговоры с несколькими клубами, включая венгерские, турецкие и из других стран. Размышляю, что делать дальше. Приму решение на следующей неделе», – сказал Черчесов.