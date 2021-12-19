Черчесов: «Есть предложения из Венгрии, Турции. Приму решение на следующей неделе»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о разнообразии вариантов продолжения карьеры. По его словам, они связаны с зарубежьем.
«Веду переговоры с несколькими клубами, включая венгерские, турецкие и из других стран. Размышляю, что делать дальше. Приму решение на следующей неделе», – сказал Черчесов.
- В Венгрии писали, что Черчесов на следующей неделе примет «Ференцварош».
- С июля Черчесов остается без работы после ухода из сборной России.
- Команда под его руководством дошла до 1/4 финала ЧМ-2018 и не вышла из группы на Евро-2020.
Источник: Interia