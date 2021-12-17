Index: Черчесов на следующей неделе возглавит «Ференцварош»

Венгерский «Ференцварош» определился с новым главным тренером. На следующей неделе будет официально объявлено о назначении россиянина Станислава Черчесова.
Все условия согласованы. Последним тренером «Ференцвароша» был австриец Петер Штегер.
Команда идет в чемпионате Венгрии второй.
- С июля Черчесов остается без работы после ухода из сборной России.
- Команда под его руководством дошла до 1/4 финала ЧМ-2018 и не вышла из группы на Евро-2020.
- За рубежом он тренировал в Австрии и Польше.
Источник: Index
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