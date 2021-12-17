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    Index: Черчесов на следующей неделе возглавит «Ференцварош»

    Венгерский «Ференцварош» определился с новым главным тренером. На следующей неделе будет официально объявлено о назначении россиянина Станислава Черчесова.

    Все условия согласованы. Последним тренером «Ференцвароша» был австриец Петер Штегер.

    Команда идет в чемпионате Венгрии второй.

    • С июля Черчесов остается без работы после ухода из сборной России.
    • Команда под его руководством дошла до 1/4 финала ЧМ-2018 и не вышла из группы на Евро-2020.
    • За рубежом он тренировал в Австрии и Польше.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Index

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +11038

      Fusballer 7 минут назад

      #СтасВерим

      0
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      Рейтинг: +618

      jek718875 14 минут назад

      Ну теперь матч ТВ обязан транслировать чемпионат Венгрии

      0
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      Рейтинг: +3896

      sobaka120982 18 минут назад

      Зачем нам эти новости??? То в легию то в Турцию теперь вот определились с ним наконец, тренер он все равно никчёмный

      0
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      Рейтинг: +762

      Форвард 79 22 минуты назад

      Его райдер:
      Приобрести Дзюбу, Оздоева, Ионова и все матчи играть только дома)))

      0
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      Рейтинг: +363

      kazak1975 40 минут назад

      Кабздец венграм. Чабан облажается.

      0
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      Рейтинг: +11913

      NewLife 51 минуту назад

      А Штегера отправили на лососевую ферму ?))

      0
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      Рейтинг: +2218

      acor94 1 час назад

      Ага, на багаже Штегера сохранит прописку в элитном дивизионе Венгрии.

      0
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      Рейтинг: +4242

      _Marqella_ 1 час назад

      Интересно,думаю у него получится...

      0
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      Рейтинг: +23456

      vladimir-7 1 час назад

      Пи...ц Ференцварошу.

      2
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      Рейтинг: +10374

      alex1951 1 час назад

      Гуманно.Теперь ему впридачу ищщё любимого Дрочилу и пусть научат мадьяр в футбол играть....По Дзю Европа плачет)))

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      Рейтинг: +2073

      фанат джигурды > alex1951 1 час назад

      Судя по новостям, мадьяре не очень приветствуют подобный дзюбинизм во всех стадиях и афиширование подобного.

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      Рейтинг: +10374

      alex1951 > фанат джигурды 13 минут назад

      ...бедаа....может тогда ,,зенит,, нарьян-мар?)))

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