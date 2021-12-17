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Index: Черчесов на следующей неделе возглавит «Ференцварош»

17 декабря 2021, 21:19
15

Венгерский «Ференцварош» определился с новым главным тренером. На следующей неделе будет официально объявлено о назначении россиянина Станислава Черчесова.

Все условия согласованы. Последним тренером «Ференцвароша» был австриец Петер Штегер.

Команда идет в чемпионате Венгрии второй.

  • С июля Черчесов остается без работы после ухода из сборной России.
  • Команда под его руководством дошла до 1/4 финала ЧМ-2018 и не вышла из группы на Евро-2020.
  • За рубежом он тренировал в Австрии и Польше.

Источник: Index

Венгерский новостной сайт, освещающий как венгерские, так и международные новости. Аудитория в инстаграме - более 82 тысяч подписчиков.

Россия. Премьер-лига Ференцварош Черчесов Станислав
Комментарии (15)
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alex1951
1639766376
Гуманно.Теперь ему впридачу ищщё любимого Дрочилу и пусть научат мадьяр в футбол играть....По Дзю Европа плачет)))
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vladimir-7
1639766684
Пи...ц Ференцварошу.
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acor94
1639767644
Ага, на багаже Штегера сохранит прописку в элитном дивизионе Венгрии.
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NewLife
1639768515
А Штегера отправили на лососевую ферму ?))
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kazak1975
1639769210
Кабздец венграм. Чабан облажается.
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Форвард 79
1639770271
Его райдер: Приобрести Дзюбу, Оздоева, Ионова и все матчи играть только дома)))
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sobaka120982
1639770512
Зачем нам эти новости??? То в легию то в Турцию теперь вот определились с ним наконец, тренер он все равно никчёмный
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jek718875
1639770738
Ну теперь матч ТВ обязан транслировать чемпионат Венгрии
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Fusballer
1639771192
#СтасВерим
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yorgenbarenz
1639829099
Весь увешанный австро-венгерскими орденами вернётся на рыбную ферму,напоследок свернув шеи в душевой половине команды.
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