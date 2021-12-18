В Серии А привито 98% игроков. Это лучший показатель среди топ-5 лиг Европы

Серия А – самый вакцинированный от коронавируса чемпионат среди топ-5 лиг Европы. В Италии привито 98 процентов игроков.
На втором месте по показателю идет Лига 1 (95 процентов). Третья – Бундеслига (94 процента).
- В АПЛ, где сейчас переносят матчи, привито только 68 процентов игроков.
- Пример из других видов спорта: в НБА и НФЛ привито порядка 60 процентов спортсменов.
- По всему миру от коронавируса умерло порядка 5 миллионов человек.
Источник: твиттер Антонио Корсы
Итальянский спортивный журналист с аудиторией в твиттере более 26 тысяч подписчиков.