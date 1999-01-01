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    В Серии А привито 98% игроков. Это лучший показатель среди топ-5 лиг Европы

    Серия А – самый вакцинированный от коронавируса чемпионат среди топ-5 лиг Европы. В Италии привито 98 процентов игроков.

    На втором месте по показателю идет Лига 1 (95 процентов). Третья – Бундеслига (94 процента).

    • В АПЛ, где сейчас переносят матчи, привито только 68 процентов игроков.
    • Пример из других видов спорта: в НБА и НФЛ привито порядка 60 процентов спортсменов.
    • По всему миру от коронавируса умерло порядка 5 миллионов человек.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Антонио Корсы

    Итальянский спортивный журналист с аудиторией в твиттере более 26 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 19:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +194

      Klodus 30 минут назад

      А сколько по всему миру умерло от туберкулёза? Зачем нам приписка снизу? Заказ на нагнетание?)))

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