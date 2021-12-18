Талалаев путает соперников, включая в заявку «Ахмата» травмированных игроков

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, какие приемы использует, чтобы запутать соперника.

– Бывает, что вы устраиваете «игры разума» c другими тренерами?

– В России несколько переоценены эти возможности, хотя мы действительно используем подобные приемы. Как правило, это касается состава на игру.

Все-таки в последнее время у нас стал проводиться очень хороший анализ плюс не так много кадровых возможностей, чтобы предложить что-то глубокое. В Европе это более профессиональная игра из-за ширины скамейки.

– Пример приведете?

– Самое элементарное: ты знаешь, что у тебя есть два-три травмированных футболиста, что они точно не будут играть, но они переодеваются, чтобы сбить оппонента.

Команда с Беришей ведь другая, правильно? Или работающая связка Поляруса и Конате? Мы их включаем в заявку, хотя знаем, что ни один, ни другой не сыграют.

Потом мы общаемся с футболистами соперника и понимаем, что это работает. Тренеры готовятся к ложному варианту, нам это на руку.

«Ахмат» набрал 27 очков в 18 турах РПЛ.

Грозненцы идут на 7-м месте в таблице чемпионата.

Талалаев возглавляет команду с июля 2020 года.

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