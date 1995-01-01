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    Талалаев путает соперников, включая в заявку «Ахмата» травмированных игроков

    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, какие приемы использует, чтобы запутать соперника.

    – Бывает, что вы устраиваете «игры разума» c другими тренерами?

    – В России несколько переоценены эти возможности, хотя мы действительно используем подобные приемы. Как правило, это касается состава на игру.

    Все-таки в последнее время у нас стал проводиться очень хороший анализ плюс не так много кадровых возможностей, чтобы предложить что-то глубокое. В Европе это более профессиональная игра из-за ширины скамейки.

    – Пример приведете?

    – Самое элементарное: ты знаешь, что у тебя есть два-три травмированных футболиста, что они точно не будут играть, но они переодеваются, чтобы сбить оппонента.

    Команда с Беришей ведь другая, правильно? Или работающая связка Поляруса и Конате? Мы их включаем в заявку, хотя знаем, что ни один, ни другой не сыграют.

    Потом мы общаемся с футболистами соперника и понимаем, что это работает. Тренеры готовятся к ложному варианту, нам это на руку.

    • «Ахмат» набрал 27 очков в 18 турах РПЛ.
    • Грозненцы идут на 7-м месте в таблице чемпионата.
    • Талалаев возглавляет команду с июля 2020 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +295

      lipatov32 1 час назад

      Гений с.ц.у.к.а тактики! Гвардиола, Клоп идите нах со своей! PS: в нашем деревянном футболе, даже это тактика ого-го!!!

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