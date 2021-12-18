Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Талалаев путает соперников, включая в заявку «Ахмата» травмированных игроков

Талалаев путает соперников, включая в заявку «Ахмата» травмированных игроков

18 декабря 2021, 16:17
2

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, какие приемы использует, чтобы запутать соперника.

– Бывает, что вы устраиваете «игры разума» c другими тренерами?

– В России несколько переоценены эти возможности, хотя мы действительно используем подобные приемы. Как правило, это касается состава на игру.

Все-таки в последнее время у нас стал проводиться очень хороший анализ плюс не так много кадровых возможностей, чтобы предложить что-то глубокое. В Европе это более профессиональная игра из-за ширины скамейки.

– Пример приведете?

– Самое элементарное: ты знаешь, что у тебя есть два-три травмированных футболиста, что они точно не будут играть, но они переодеваются, чтобы сбить оппонента.

Команда с Беришей ведь другая, правильно? Или работающая связка Поляруса и Конате? Мы их включаем в заявку, хотя знаем, что ни один, ни другой не сыграют.

Потом мы общаемся с футболистами соперника и понимаем, что это работает. Тренеры готовятся к ложному варианту, нам это на руку.

  • «Ахмат» набрал 27 очков в 18 турах РПЛ.
  • Грозненцы идут на 7-м месте в таблице чемпионата.
  • Талалаев возглавляет команду с июля 2020 года.

Талалаев: «Очень не люблю играть против Гончаренко»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Талалаев Андрей
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
lipatov32
1639836399
Гений с.ц.у.к.а тактики! Гвардиола, Клоп идите нах со своей! PS: в нашем деревянном футболе, даже это тактика ого-го!!!
Ответить
serglider
1639844100
Талалаев балабол-сказочник!))) Походу подцепил эту заразную болезнь от Карпуши и/или овцевода))) Судя по тому, что он активно раздает интервью, налево и направо: начиная от помойных интеренет каналов и до телеканала РТР, не считая Матч ТВ, где он походу уже живет)) Балабол стопудово нацелился на топ клуб и даже сборную))) В том же интервью на РТР он уже "приговорил" нашу сборную, в первом же матче с поляками. Надо полагать себя он уже видит следующем тренером российской сборной...
Ответить
Главные новости
ВидеоПрощальное видео Месси после ухода из сборной Аргентины
18:58
1
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
18:51
7
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
18:17
6
⚡️ Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
18:14
6
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
17:51
10
«Аль-Хиляль» вслед за Малкомом избавился от обладателя «Золотого мяча»
17:43
3
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
17:30
21
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
17:17
1
Все новости
Все новости
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
19:19
1
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
18:38
4
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
17:51
10
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
17:30
21
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
17:17
1
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
16:58
5
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
16:55
3
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
16:38
16
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
16:34
2
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
16:28
15
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
16:12
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
15:56
4
Игрок «Зенита» оценил скандальный пенальти в Воронеже
14:37
11
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
5
Бубнов назвал оптимальную позицию для Кругового в ЦСКА
14:18
2
ВидеоОтстраненный из-за ставок Писарский отдал голевой пас пяткой в 1-м матче за новый клуб
14:00
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
18
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
26
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
13:32
1
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
9
Орлов оценил игру Даку за «Спартак»
13:15
7
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
ФотоИгроки «Крыльев» и «Торпедо» перешли в клуб Второй лиги
12:55
Дивеев объяснил, почему «Зениту» было тяжело в матче с «Факелом»
12:31
1
Реакция Аршавина на переход Слуцкого в медиафутбол
12:24
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+