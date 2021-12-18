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Талалаев: «Очень не люблю играть против Гончаренко»

18 декабря 2021, 12:59
4

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев высказался о матчах против команд Виктора Гончаренко.

– Кто был самым сложным соперником для вас, если мы берем тренерскую дуэль?

– Очень не люблю играть против Гончаренко. У него богатый опыт, несмотря на возраст.

Опять же европейский опыт, и он всегда находит быстрый ответ на ходы, которые предлагаем мы.

На мой взгляд, по оперативному воздействию на игру он один из сильнейших.

  • Гончаренко работает в РПЛ с 2013 года.
  • Сейчас белорус возглавляет «Краснодар».
  • Большую часть российского этапа карьеры он провел в ЦСКА.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Краснодар Гончаренко Виктор Талалаев Андрей
Комментарии (4)
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Derzkiy1
1639822427
В ЦСКА так не считают, странно что его работа понравилась Галицкому
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vladimir-7
1639825047
Верно, он один из сильнейших, но среди слабейших.
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Ганнибал Лектор
1639826218
За что же, не боясь греха, кукушка хвалит петуха? За то, что хвалит он кукушку...
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portero
1639831113
Многие не любят играть играть против твоей команды в гостях но причина не ты, а возможное судейство...
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