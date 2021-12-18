Талалаев: «Очень не люблю играть против Гончаренко»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев высказался о матчах против команд Виктора Гончаренко.
– Кто был самым сложным соперником для вас, если мы берем тренерскую дуэль?
– Очень не люблю играть против Гончаренко. У него богатый опыт, несмотря на возраст.
Опять же европейский опыт, и он всегда находит быстрый ответ на ходы, которые предлагаем мы.
На мой взгляд, по оперативному воздействию на игру он один из сильнейших.
- Гончаренко работает в РПЛ с 2013 года.
- Сейчас белорус возглавляет «Краснодар».
- Большую часть российского этапа карьеры он провел в ЦСКА.
Источник: «Матч ТВ»