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    Талалаев: «Очень не люблю играть против Гончаренко»

    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев высказался о матчах против команд Виктора Гончаренко.

    – Кто был самым сложным соперником для вас, если мы берем тренерскую дуэль?

    – Очень не люблю играть против Гончаренко. У него богатый опыт, несмотря на возраст.

    Опять же европейский опыт, и он всегда находит быстрый ответ на ходы, которые предлагаем мы.

    На мой взгляд, по оперативному воздействию на игру он один из сильнейших.

    • Гончаренко работает в РПЛ с 2013 года.
    • Сейчас белорус возглавляет «Краснодар».
    • Большую часть российского этапа карьеры он провел в ЦСКА.

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    Источник: «Матч ТВ»

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