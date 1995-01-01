Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    2 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?

    Зиньковский: «Уже чувствую себя ветераном «Крыльев Советов»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский ответил на вопросы о своем несостоявшемся уходе из клуба, игре команды, ее задачах и мечте про Европу.

    «Сколько раз мог уйти из «Крыльев»? Достаточно. В прошлом году в несколько клубов мог перейти. После окончания сезона-2019/20 и вылета в ФНЛ был выбор – уходить или остаться. Тогда хотелось уйти. Думал: «Год ты теряешь».

    Хотя мы рекорды поставили, это все ерунда по сравнению с тем, что на тебя смотрят по ТВ, тренер сборной. Так получилось, остался, уговорили.

    Я в 23 года попал в Премьер-лигу. Сейчас это поздно. Нравится ли мне, во что играют «Крылья»? Конечно. Осинькин поставил современный футбол. Мы стараемся равняться на другие команды, хоть и не можем быть как «Сити».

    Где «Крылья» будут в мае? Надеюсь, что в пятерке. Может быть, это амбициозная задача.

    Была мечта попасть в топ-клуб Европы. Думаю, сейчас тяжело это сделать. Не закат карьеры, но уже чувствую себя ветераном «Крыльев» (смеется). Еще можно куда-то попасть – в европейский чемпионат, хочу попасть в сборную и выиграть титулы», – сказал Зиньковский.

    • Хавбек выступает за «Крылья» с января 2019 года.
    • В текущем сезоне в его активе 1 гол и 5 ассистов в 20 матчах.
    • Контракт Зиньковского с клубом рассчитан еще на 2 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:23
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2286

      Ziklop 33 минуты назад

      пятое место, удачи в достижении цели.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15064

      paracetamol 3 часа назад

      Реализацию тебе надо подтягивать, Тоша. Бегаешь много, толку мало!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8570

      САДЫЧОК 3 часа назад

      Зиньковский отличный игрок ! Лучший сейчас в России !

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92161
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68302
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru