Зиньковский: «Уже чувствую себя ветераном «Крыльев Советов»

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский ответил на вопросы о своем несостоявшемся уходе из клуба, игре команды, ее задачах и мечте про Европу.

«Сколько раз мог уйти из «Крыльев»? Достаточно. В прошлом году в несколько клубов мог перейти. После окончания сезона-2019/20 и вылета в ФНЛ был выбор – уходить или остаться. Тогда хотелось уйти. Думал: «Год ты теряешь».

Хотя мы рекорды поставили, это все ерунда по сравнению с тем, что на тебя смотрят по ТВ, тренер сборной. Так получилось, остался, уговорили.

Я в 23 года попал в Премьер-лигу. Сейчас это поздно. Нравится ли мне, во что играют «Крылья»? Конечно. Осинькин поставил современный футбол. Мы стараемся равняться на другие команды, хоть и не можем быть как «Сити».

Где «Крылья» будут в мае? Надеюсь, что в пятерке. Может быть, это амбициозная задача.

Была мечта попасть в топ-клуб Европы. Думаю, сейчас тяжело это сделать. Не закат карьеры, но уже чувствую себя ветераном «Крыльев» (смеется). Еще можно куда-то попасть – в европейский чемпионат, хочу попасть в сборную и выиграть титулы», – сказал Зиньковский.