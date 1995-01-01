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    Главные новости дня. Витория покинул «Спартак»; 33-летний Агуэро завершил карьеру

    Ваноли прилетел в Москву. Он возглавит «Спартак».

    «Интер» и Эриксен близки к разрыву контракта.

    Слуцкий: «Я бы оставил в команде футболиста-гея, но пока это сложно вообразить. Представляю, сколько шуток будет в адрес этого человека».

    Цорн: «Локомотив» хотел играть в быстрый, современный футбол. Николич этого не показывал».

    Тиль может перейти в «Эвертон». Им интересуется лично Бенитес.

    Агуэро объявил о завершении карьеры в 33 года. Он заплакал на пресс-конференции.

    «Шпилен продолжается». «Динамо» продлило контракт со Шварцем.

    «Манчестер Сити» возведет статую Агуэро возле «Этихада».

    «Руй навсегда останется в истории клуба». Витория покинул «Спартак».

    Кокорин впервые попал в стартовый состав «Фиорентины».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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