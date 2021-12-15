Главные новости дня. Витория покинул «Спартак»; 33-летний Агуэро завершил карьеру

Ваноли прилетел в Москву. Он возглавит «Спартак».

«Интер» и Эриксен близки к разрыву контракта.

Слуцкий: «Я бы оставил в команде футболиста-гея, но пока это сложно вообразить. Представляю, сколько шуток будет в адрес этого человека».

Цорн: «Локомотив» хотел играть в быстрый, современный футбол. Николич этого не показывал».

Тиль может перейти в «Эвертон». Им интересуется лично Бенитес.

Агуэро объявил о завершении карьеры в 33 года. Он заплакал на пресс-конференции.

«Шпилен продолжается». «Динамо» продлило контракт со Шварцем.

«Манчестер Сити» возведет статую Агуэро возле «Этихада».

«Руй навсегда останется в истории клуба». Витория покинул «Спартак».

Кокорин впервые попал в стартовый состав «Фиорентины».