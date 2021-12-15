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  • Главные новости дня. Витория покинул «Спартак»; 33-летний Агуэро завершил карьеру

Главные новости дня. Витория покинул «Спартак»; 33-летний Агуэро завершил карьеру

15 декабря 2021, 23:42
2

Ваноли прилетел в Москву. Он возглавит «Спартак».

«Интер» и Эриксен близки к разрыву контракта.

Слуцкий: «Я бы оставил в команде футболиста-гея, но пока это сложно вообразить. Представляю, сколько шуток будет в адрес этого человека».

Цорн: «Локомотив» хотел играть в быстрый, современный футбол. Николич этого не показывал».

Тиль может перейти в «Эвертон». Им интересуется лично Бенитес.

Агуэро объявил о завершении карьеры в 33 года. Он заплакал на пресс-конференции.

«Шпилен продолжается». «Динамо» продлило контракт со Шварцем.

«Манчестер Сити» возведет статую Агуэро возле «Этихада».

«Руй навсегда останется в истории клуба». Витория покинул «Спартак».

Кокорин впервые попал в стартовый состав «Фиорентины».

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (2)
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alex1951
1639603361
Витория ,как воспитанный , теперь будет рассыпаться в благодарностях .... Спасибо Спартаку,его чутким боссам ,гуманистам,за атмосферу ,за еду,за баню,за все,за все....я ухожу.......довольным)))
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Лфшт
1639628543
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