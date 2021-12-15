Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Слуцкий: «Я бы оставил в команде футболиста-гея, но пока это сложно вообразить. Представляю, сколько шуток будет в адрес этого человека»

Слуцкий: «Я бы оставил в команде футболиста-гея, но пока это сложно вообразить. Представляю, сколько шуток будет в адрес этого человека»

15 декабря 2021, 08:19
25

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью ютуб-каналу Ксении Собчак поговорил на тему геев в футболе. Он не против, чтобы в его команде был такой футболист.

– Вы бы оставили в своей команде футболиста-гея?

– Да.

– Мир становится толерантнее, это все равно дойдет до футбола, начнутся каминг-ауты. В раздевалке начнут иначе относиться.

– Пока мне это сложно представить. Даже не в плане того, что скажут: «Боже мой, какой ужас». Просто я представляю, какое количество шуток будет в адрес этого человека.

Если ты шутишь над разрезом глаз, какой-то не очень симпатичной внешностью, еще чем-то, я понимаю, какое количество шуток будет на этот счет. Мне просто кажется, что человек скажет: «Да ну его на фиг. Я бы и признался, но здесь же столько всего прилетит в этой раздевалке». Даже из дружеских побуждений.

Но если мы будем говорить серьезно, я думаю, что сегодня таков мир, что все скажут: «Ну, окей. Ну так и так, что такого?».

  • Слуцкий работал в Англии, Нидерландах, но, по его словам, не видел там игроков-геев.
  • Осенью австралийский футболист сделал каминг-аут.
  • Каминг-ауты имеют место и в других видах спорта. Например, бывший фигурист, а ныне тренер Брайан Орсер или бельгийская теннисистка Элисон ван Уйтванк, находящаяся в отношениях со своей коллегой и соотечественницей Грет Миннен.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Fusballer
1639547117
Семак целую обойму таких игроков у себя в команде оставил. И никто не шутит над этим в раздевалке. Там все просто любят друг друга)))
Ответить
Hektor 84
1639548745
Что за вопросы у журналюшке! Их волнует не игра команды, а есть ли среди футболистов геи!
Ответить
Борисыч1
1639550336
У нас Зенит есть - там не только футболисты, там большая половина болельщиков геи. Уж на Бомбардире точно почти все ))
Ответить
Niko
1639552980
а с чего на это обращать внимание вообще. По мне так личное дело каждого. Че ты там дома делаешь твоё личное дело. Каминг аут, ну хочешь рассказать, расскажи. Я только против парадов и всего прочего, т.к. это личное, а личное на парады не выносится, а то мы превратимся в животных. Организуйте свою коммуну и там ходите кругами празднуйте, зачем с этим лезть в обычное общество.
Ответить
Форвард 79
1639558512
Просто статью надо вернуть за это, как в СССР было и их не будет видно и слышно И пусть вся европа кукарекует, что мы плохие
Ответить
апоголлл
1639562307
ага вот только заднеприводных у нас только не хватает.
Ответить
Красногорск_Фан
1639563192
Леня заводит Геев )) А я думал он в Казани ставит футбольную игру
Ответить
алдан2014
1639573954
Лёня поработал в Европе..
Ответить
Vitaga
1639575981
последнее время Слуцкий несет такой бред.... заставляет напрягаться и сомневаться в его адекватности.
Ответить
Каратель помойников
1639596881
понесло лёню..то гавно,то педики..завтра скажет что людоеда или педофила в команду возьмёт.
Ответить
Главные новости
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
18:51
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
18:17
6
⚡️ Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
18:14
4
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
17:51
8
«Аль-Хиляль» вслед за Малкомом избавился от обладателя «Золотого мяча»
17:43
3
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
17:30
17
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
17:17
1
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
16:38
14
Все новости
Все новости
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
18:38
1
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
17:51
8
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
17:30
17
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
17:17
1
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
16:58
2
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
16:55
2
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
16:38
14
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
16:34
2
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
16:28
14
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
16:12
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
15:56
4
Игрок «Зенита» оценил скандальный пенальти в Воронеже
14:37
10
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
5
Бубнов назвал оптимальную позицию для Кругового в ЦСКА
14:18
1
ВидеоОтстраненный из-за ставок Писарский отдал голевой пас пяткой в 1-м матче за новый клуб
14:00
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
18
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
25
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
13:32
1
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
9
Орлов оценил игру Даку за «Спартак»
13:15
7
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
ФотоИгроки «Крыльев» и «Торпедо» перешли в клуб Второй лиги
12:55
Дивеев объяснил, почему «Зениту» было тяжело в матче с «Факелом»
12:31
1
Реакция Аршавина на переход Слуцкого в медиафутбол
12:24
Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»
12:06
17
Рахимич описал Игдисамова тремя прилагательными
12:00
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+