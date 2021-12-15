Слуцкий: «Я бы оставил в команде футболиста-гея, но пока это сложно вообразить. Представляю, сколько шуток будет в адрес этого человека»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью ютуб-каналу Ксении Собчак поговорил на тему геев в футболе. Он не против, чтобы в его команде был такой футболист.

– Вы бы оставили в своей команде футболиста-гея?

– Да.

– Мир становится толерантнее, это все равно дойдет до футбола, начнутся каминг-ауты. В раздевалке начнут иначе относиться.

– Пока мне это сложно представить. Даже не в плане того, что скажут: «Боже мой, какой ужас». Просто я представляю, какое количество шуток будет в адрес этого человека.

Если ты шутишь над разрезом глаз, какой-то не очень симпатичной внешностью, еще чем-то, я понимаю, какое количество шуток будет на этот счет. Мне просто кажется, что человек скажет: «Да ну его на фиг. Я бы и признался, но здесь же столько всего прилетит в этой раздевалке». Даже из дружеских побуждений.

Но если мы будем говорить серьезно, я думаю, что сегодня таков мир, что все скажут: «Ну, окей. Ну так и так, что такого?».