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    Слуцкий: «Я бы оставил в команде футболиста-гея, но пока это сложно вообразить. Представляю, сколько шуток будет в адрес этого человека»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поговорил на тему геев в футболе. Он не против, чтобы в его команде был такой футболист.

    – Вы бы оставили в своей команде футболиста-гея?

    – Да.

    – Мир становится толерантнее, это все равно дойдет до футбола, начнутся каминг-ауты. В раздевалке начнут иначе относиться.

    – Пока мне это сложно представить. Даже не в плане того, что скажут: «Боже мой, какой ужас». Просто я представляю, какое количество шуток будет в адрес этого человека.

    Если ты шутишь над разрезом глаз, какой-то не очень симпатичной внешностью, еще чем-то, я понимаю, какое количество шуток будет на этот счет. Мне просто кажется, что человек скажет: «Да ну его на фиг. Я бы и признался, но здесь же столько всего прилетит в этой раздевалке». Даже из дружеских побуждений.

    Но если мы будем говорить серьезно, я думаю, что сегодня таков мир, что все скажут: «Ну, окей. Ну так и так, что такого?».

    • Слуцкий работал в Англии, Нидерландах, но, по его словам, не видел там игроков-геев.
    • Осенью австралийский футболист сделал каминг-аут.
    • Каминг-ауты имеют место и в других видах спорта (например, в теннисе).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал Ксении Собчак

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    Сегодня, 08:19
    Комментарии10
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      Рейтинг: +13259

      ilichkadr 20 минут назад

      Тлетворное влияние Запада сказывается. Лёне уже похоже не до Рубина, если уже к собчачке подался...........

      0
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      Рейтинг: +719

      Борисыч1 33 минуты назад

      У нас Зенит есть - там не только футболисты, там большая половина болельщиков геи. Уж на Бомбардире точно почти все ))

      1
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      ...
      Рейтинг: +437

      хряк СМ > Борисыч1 24 минуты назад

      Тебя оттрахали потому ты даёшь гарантию, бомжи на помойке нашли мусорка и впендюрили ему.

      1
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      Рейтинг: +8824

      Alekxei Z. 52 минуты назад

      В России это наверно невозможно.
      Ментальность другая, мировоззрение другое.
      Если весь мир прогрессирует, совершенствуется, освобождаясь от догм , то мы в вечном застои.
      Нам по ТВ круглосуточно толдычат про врагов , иннагентов, гейевропу, укрофашистов. Люди не хотят думать. Мы же великие.
      Последний Х без соли доедают , но ядерной бомбой всем грозят.
      Как хорошо управлять баранами. Власти это только и надо.
      40 % всего мирового сырья , а ходят в лаптях и думают как бы до зарплаты дожить.
      Ничего в России нового не приживётся . при нынешней власти.

      0
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      Рейтинг: +13250

      Hektor 84 1 час назад

      Что за вопросы у журналюшке! Их волнует не игра команды, а есть ли среди футболистов геи!

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      Рейтинг: +437

      хряк СМ > Hektor 84 22 минуты назад

      Они со слуцкером в теме. Тусуются в этой компании.

      0
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      Рейтинг: +10984

      Fusballer 1 час назад

      Семак целую обойму таких игроков у себя в команде оставил. И никто не шутит над этим в раздевалке. Там все просто любят друг друга)))

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      Рейтинг: +26501

      пьяныйхоровод > Fusballer 1 час назад

      У федуна БДСМ сообщество на букву "С" - любят они чтобы с ними по-жёстче ...

      1
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      Рейтинг: +23365

      vladimir-7 > Fusballer 1 час назад

      Ты так авторитетно заявил, что складывается впечатление,
      что и тебя там полюбили.

      1
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      Рейтинг: +437

      хряк СМ > Fusballer 21 минуту назад

      В раздевалке побывал, в теме?

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