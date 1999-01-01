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    «Интер» и Эриксен близки к разрыву контракта

    «Интер» планирует расторгнуть контракт с полузащитником Кристианом Эриксеном по обоюдному согласию. Связано это с тем, что датчанину запрещено играть в Серии А из-за установленного кардиовертера-дефибриллятора.

    При этом уточняется, что «Интер» уважает и поддерживает футболиста.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8823

      Alekxei Z. 1 час назад

      Преподносите как-то некорректно.
      Не Интер херовый , а просто не надо со смертью играть.
      "Не искушай" - слова из Библии.

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      Рейтинг: +13126

      Skull_Boy 2 часа назад

      Ну все правильно лечится и не играет, и только в РПЛ кормят поломанных и ярых лавочников, да и по окончанию сезона продлевают с ними еще контракты

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