«Интер» и Эриксен близки к разрыву контракта

«Интер» планирует расторгнуть контракт с полузащитником Кристианом Эриксеном по обоюдному согласию. Связано это с тем, что датчанину запрещено играть в Серии А из-за установленного кардиовертера-дефибриллятора.

При этом уточняется, что «Интер» уважает и поддерживает футболиста.