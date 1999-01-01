«Интер» и Эриксен близки к разрыву контракта

Преподносите как-то некорректно.
Не Интер херовый , а просто не надо со смертью играть.
"Не искушай" - слова из Библии.
«Интер» планирует расторгнуть контракт с полузащитником Кристианом Эриксеном по обоюдному согласию. Связано это с тем, что датчанину запрещено играть в Серии А из-за установленного кардиовертера-дефибриллятора.
При этом уточняется, что «Интер» уважает и поддерживает футболиста.
- Сейчас Эриксен тренируется с датским «Оденсе».
- В августе сообщалось, что Эриксен рассчитывает возобновить карьеру через 4-5 месяцев.
- Игрок может вернуться в «Аякс».