Тиль может перейти в «Эвертон». Им интересуется лично Бенитес

Полузащитник «Фейеноорда» Гус Тиль, арендованный у «Спартака», может продолжить карьеру в «Эвертоне».
По информации TeamTalk, в 23-летнем голландце заинтересован лично главный тренер ливерпульцев Рафаэль Бенитес.
Интерес к футболисту также проявляют «Вулверхэмптон», «Вест Хэм», «Саутгемптон», «Кристал Пэлас», «Брайтон», «Брентфорд» и «Уотфорд». Сам Тиль хочет закончить сезон в «Фейеноорде», чтобы закрепить место в сборной Нидерландов и поехать на ЧМ-2022.
- Тиль забил 15 голов и отдал 3 ассиста в 26 матчах за клуб в этом сезоне.
- 23-летний голландец – самая дорогая покупка в истории «Спартака».
- В 2019 году за него заплатили 18 миллионов евро.
Источник: TeamTalk
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