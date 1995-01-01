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    Тиль может перейти в «Эвертон». Им интересуется лично Бенитес

    Полузащитник «Фейеноорда» Гус Тиль, арендованный у «Спартака», может продолжить карьеру в «Эвертоне».

    По информации TeamTalk, в 23-летнем голландце заинтересован лично главный тренер ливерпульцев Рафаэль Бенитес.

    Интерес к футболисту также проявляют «Вулверхэмптон», «Вест Хэм», «Саутгемптон», «Кристал Пэлас», «Брайтон», «Брентфорд» и «Уотфорд». Сам Тиль хочет закончить сезон в «Фейеноорде», чтобы закрепить место в сборной Нидерландов и поехать на ЧМ-2022.

    • Тиль забил 15 голов и отдал 3 ассиста в 26 матчах за клуб в этом сезоне.
    • 23-летний голландец – самая дорогая покупка в истории «Спартака».
    • В 2019 году за него заплатили 18 миллионов евро.

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    Источник: TeamTalk

    Новостной ресурс о футболе, базируется в английском Лидсе. Аудитория в твиттере - более 83 тысяч подписчиков.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2014

      CSKA471 10 минут назад

      Только по моему Бенитес скоро безработным будет

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