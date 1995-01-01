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    У Линделефа возникли проблемы с дыханием в игре с «Норвичем». Ему установили кардиомонитор

    У защитника «Манчестер Юнайтед» Виктора Линделефа возникли проблемы с дыханием в концовке матча 16-го тура АПЛ с «Норвичем» (1:0). Ему потребовалась замена.

    Сейчас швед проходит серию профилактических исследований. Пресс-служба клуба сообщает, что затруднение дыхания Линделефа не связано с какой-либо вспышкой коронавируса в клубе.

    Жена футболиста Майя Линделеф сообщила, что ее мужу установили кардиомонитор, чтобы отслеживать его состояние.

    • Линделеф провел 13 матчей в этом сезоне АПЛ.
    • Он провел 4 игры в Лиге чемпионов.

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    Источник: официальный сайт «МЮ»

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