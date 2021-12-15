У Линделефа возникли проблемы с дыханием в игре с «Норвичем». Ему установили кардиомонитор

У защитника «Манчестер Юнайтед» Виктора Линделефа возникли проблемы с дыханием в концовке матча 16-го тура АПЛ с «Норвичем» (1:0). Ему потребовалась замена.

Сейчас швед проходит серию профилактических исследований. Пресс-служба клуба сообщает, что затруднение дыхания Линделефа не связано с какой-либо вспышкой коронавируса в клубе.

Жена футболиста Майя Линделеф сообщила, что ее мужу установили кардиомонитор, чтобы отслеживать его состояние.