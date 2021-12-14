Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В РФС поддержали перенос 22-го тура РПЛ ради подготовки сборной России к стыкам отбора ЧМ-2022

В РФС поддержали перенос 22-го тура РПЛ ради подготовки сборной России к стыкам отбора ЧМ-2022

14 декабря 2021, 15:52
5

Тренер сборной России Николай Писарев подтвердил, что ради интересов национальной команды будет перенесен 22-й тур РПЛ.

«Было итоговое заседание технического комитета РФС. Заслушали тренеров всех сборных команд.

Основная тема – хотелось бы в преддверии матчей в марте попросить технический комитет поддержать на исполкоме перенос тура, чтобы национальная команда и молодежная сборная смогли подготовиться к матчам. Техком поддержал идею о переносе тура.

Промежуточные этапы обсуждались на прошлых заседаниях, сейчас – последние игры команды. Период в два-три месяца. Были и пожелания, и замечания, но техком всегда на позитиве проходит, всегда желают успеха.

План намечен, знаем все сроки выхода из отпуска команды, товарищеские матчи, обсудили с Валерием Георгиевичем [Карпиным], кто и как, в какие сроки будет смотреть товарищеские матчи команд на сборах», – сказал Писарев.

  • Матч Россия – Польша состоится 24 марта.
  • Победитель 28 марта сыграет за путевку на ЧМ-2022 дома либо со Швецией, либо с Чехией.
  • 22-й тур РПЛ был запланирован на 19-20 марта.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Писарев Николай
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
serglider
1639486949
Карпуша! Тебе же времени на подготовку не хватало? Бери сборников в конце января на базу сборной и готовьтесь к стыкам, руководство РФС пусть договаривается с клубами, какие могут быть "просмотры"? А потом будешь ныть, когда обосретесь, что времени не на что не хватило...
Ответить
alex1951
1639488782
Нет равнодушных. На карту все поставлено. Тренер не хуже других знает и понимает слабые места команды. Загружать советами -бесполезное дело. Время игры ,не самое лучшее ,тк связано с потерей формы,особенно после отпуска. Так что ,будем молиться))))
Ответить
САДЫЧОК
1639494703
Не надо ничего переносить ! Это практика -а не тренировки ! Это , только во вред !
Ответить
yorgenbarenz
1640081283
В советское время сборная улетала в Южную Америку и гоняла там дуньку с бокахуниорсами и гватемалами.
Ответить
Главные новости
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
18:51
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
18:17
5
⚡️ Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
18:14
4
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
17:51
8
«Аль-Хиляль» вслед за Малкомом избавился от обладателя «Золотого мяча»
17:43
2
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
17:30
17
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
17:17
1
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
16:38
14
Все новости
Все новости
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
18:38
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
17:30
17
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
17:17
1
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
16:58
2
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
16:55
2
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
16:38
14
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
16:34
2
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
16:28
14
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
16:12
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
15:56
4
Игрок «Зенита» оценил скандальный пенальти в Воронеже
14:37
10
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
5
Бубнов назвал оптимальную позицию для Кругового в ЦСКА
14:18
1
ВидеоОтстраненный из-за ставок Писарский отдал голевой пас пяткой в 1-м матче за новый клуб
14:00
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
18
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
25
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
13:32
1
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
9
Орлов оценил игру Даку за «Спартак»
13:15
7
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
ФотоИгроки «Крыльев» и «Торпедо» перешли в клуб Второй лиги
12:55
Дивеев объяснил, почему «Зениту» было тяжело в матче с «Факелом»
12:31
1
Реакция Аршавина на переход Слуцкого в медиафутбол
12:24
Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»
12:06
17
Рахимич описал Игдисамова тремя прилагательными
12:00
1
Карседо объяснил, почему заменил Умярова по ходу игры с «Оренбургом»
11:54
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+