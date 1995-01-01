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    В РФС поддержали перенос 22-го тура РПЛ ради подготовки сборной России к стыкам отбора ЧМ-2022

    Тренер сборной России Николай Писарев подтвердил, что ради интересов национальной команды будет перенесен 22-й тур РПЛ.

    «Было итоговое заседание технического комитета РФС. Заслушали тренеров всех сборных команд.

    Основная тема – хотелось бы в преддверии матчей в марте попросить технический комитет поддержать на исполкоме перенос тура, чтобы национальная команда и молодежная сборная смогли подготовиться к матчам. Техком поддержал идею о переносе тура.

    Промежуточные этапы обсуждались на прошлых заседаниях, сейчас – последние игры команды. Период в два-три месяца. Были и пожелания, и замечания, но техком всегда на позитиве проходит, всегда желают успеха.

    План намечен, знаем все сроки выхода из отпуска команды, товарищеские матчи, обсудили с Валерием Георгиевичем [Карпиным], кто и как, в какие сроки будет смотреть товарищеские матчи команд на сборах», – сказал Писарев.

    • Матч Россия – Польша состоится 24 марта.
    • Победитель 28 марта сыграет за путевку на ЧМ-2022 дома либо со Швецией, либо с Чехией.
    • 22-й тур РПЛ был запланирован на 19-20 марта.

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    Источник: ТАСС

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