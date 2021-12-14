В РФС поддержали перенос 22-го тура РПЛ ради подготовки сборной России к стыкам отбора ЧМ-2022

Тренер сборной России Николай Писарев подтвердил, что ради интересов национальной команды будет перенесен 22-й тур РПЛ.

«Было итоговое заседание технического комитета РФС. Заслушали тренеров всех сборных команд.

Основная тема – хотелось бы в преддверии матчей в марте попросить технический комитет поддержать на исполкоме перенос тура, чтобы национальная команда и молодежная сборная смогли подготовиться к матчам. Техком поддержал идею о переносе тура.

Промежуточные этапы обсуждались на прошлых заседаниях, сейчас – последние игры команды. Период в два-три месяца. Были и пожелания, и замечания, но техком всегда на позитиве проходит, всегда желают успеха.

План намечен, знаем все сроки выхода из отпуска команды, товарищеские матчи, обсудили с Валерием Георгиевичем [Карпиным], кто и как, в какие сроки будет смотреть товарищеские матчи команд на сборах», – сказал Писарев.