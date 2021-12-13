Фанаты «Спартака» – Ларссону и Кутепову: «Нам есть чем гордиться. А память о вас сохранится?»

Болельщики «Спартака» вывесили баннер на трибуне во время матча 18-го тура РПЛ против «Сочи».

Таким образом фанаты обратились к игрокам московской команды Джордану Ларссону и Илье Кутепову.

«Нам есть что вспомнить, есть чем гордиться. А память о вас сохранится?» – написано на баннере.

Также болельщики «Спартака» выразили поддержку Рую Витории. Они скандировали имя тренера в ходе встречи.

«Сочи» и «Спартак» играют на стадионе «Фишт».

Составы обеих команд доступны здесь.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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