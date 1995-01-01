Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    2 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    3 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!

    Фанаты «Спартака» – Ларссону и Кутепову: «Нам есть чем гордиться. А память о вас сохранится?»

    Болельщики «Спартака» вывесили баннер на трибуне во время матча 18-го тура РПЛ против «Сочи».

    Таким образом фанаты обратились к игрокам московской команды Джордану Ларссону и Илье Кутепову.

    «Нам есть что вспомнить, есть чем гордиться. А память о вас сохранится?» – написано на баннере.

    Также болельщики «Спартака» выразили поддержку Рую Витории. Они скандировали имя тренера в ходе встречи.

    Испытай свою удачу – крути колесо фортуны и получи бесплатную ставку до 10 000 рублей!

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:57
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +914

      edw7777 3 минуты назад

      Оскорблять людей вот так, обезличенно - низость. Люди не могут ответить этой обезумевшей толпе. Наверно поэтому спартак обзывают всякими неприличными словами. Это правильно: они именно это и заслужили!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +955

      Микояновский мясокомбинат 20 минут назад

      А вам-чудакам гордыни не занимать. Вас . бут, а вы крепчаете...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4128

      FENIX-SL 1 час назад

      ущербность зашкаливает

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +726

      КрымForever 1 час назад

      Неясно что там вспомнить. Еврокубок, наверное, какой-нибудь? Без Ларссона и, разумеется, без Кутепова?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      чаппай 1 час назад

      Пояснительную бригаду пдлста

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15345

      Garrincha58 1 час назад

      что за баннер они что уходят?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1108

      Sky Spartak 1 час назад

      О Ларсоне точно останется !!!

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92073
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68289
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru