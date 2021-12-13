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  • Фанаты «Спартака» – Ларссону и Кутепову: «Нам есть чем гордиться. А память о вас сохранится?»

Фанаты «Спартака» – Ларссону и Кутепову: «Нам есть чем гордиться. А память о вас сохранится?»

13 декабря 2021, 19:57
11

Болельщики «Спартака» вывесили баннер на трибуне во время матча 18-го тура РПЛ против «Сочи».

Таким образом фанаты обратились к игрокам московской команды Джордану Ларссону и Илье Кутепову.

«Нам есть что вспомнить, есть чем гордиться. А память о вас сохранится?» – написано на баннере.

Также болельщики «Спартака» выразили поддержку Рую Витории. Они скандировали имя тренера в ходе встречи.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Сочи Спартак Кутепов Илья Ларссон Джордан
Комментарии (11)
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Sky Spartak
1639414905
О Ларсоне точно останется !!!
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Garrincha58
1639415052
что за баннер они что уходят?
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Микояновский мясокомбинат
1639418629
А вам-чудакам гордыни не занимать. Вас . бут, а вы крепчаете...
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edw7777
1639419668
Оскорблять людей вот так, обезличенно - низость. Люди не могут ответить этой обезумевшей толпе. Наверно поэтому спартак обзывают всякими неприличными словами. Это правильно: они именно это и заслужили!
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mihail200606
1639420496
Ну гордиться можно какими то достижениями лохматых времен.. А лет 20 то уже и нечем гордиться..
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ySS
1639424937
ЗМС запомнится привозами и косяками в штрафной, а шведский парень тем, что из лидеров команды превратился в бестолкового бегунка по полю.
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Niko
1639455571
Я думаю им пофиг что там у вас сохраниться. Придёт новый тренер, всё пойдёт огонь, может даже лучший старт в весенней серии, а потом круг повториться, сколько раз мы это уже проходили. Проблема не в тренерах.
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