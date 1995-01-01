Фанаты «Спартака» – Ларссону и Кутепову: «Нам есть чем гордиться. А память о вас сохранится?»

Оскорблять людей вот так, обезличенно - низость. Люди не могут ответить этой обезумевшей толпе. Наверно поэтому спартак обзывают всякими неприличными словами. Это правильно: они именно это и заслужили!
Болельщики «Спартака» вывесили баннер на трибуне во время матча 18-го тура РПЛ против «Сочи».
Таким образом фанаты обратились к игрокам московской команды Джордану Ларссону и Илье Кутепову.
«Нам есть что вспомнить, есть чем гордиться. А память о вас сохранится?» – написано на баннере.
Также болельщики «Спартака» выразили поддержку Рую Витории. Они скандировали имя тренера в ходе встречи.
- «Сочи» и «Спартак» играют на стадионе «Фишт».
- Составы обеих команд доступны здесь.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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