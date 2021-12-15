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Судьи
Главный судья:
Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
Помощники:
Валерий Данченко, Роман Усачев
Дополнительные помощники:
VAR - Кирилл Левников AVAR - Егор Болховитин
Резервный судья:
Максим Перезва
Инспектор:
Сергей Мацюра
Материалы

Сочи - Спартак

13.12.2021, Понедельник, 19:00 мск Сочи, стадион Фишт Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 18 тур Сочи - Спартак
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
6 тур
26 августа, четверг 18:30 Спартак 1:2 Сочи
Кубок Париматч Премьер 2021
1 тур
11 июля, воскресенье 18:00 Спартак 4:0 Сочи
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
18 тур
12 декабря, суббота 16:30 Сочи 1:0 Спартак
1 тур
9 августа, воскресенье 20:00 Спартак 2:2 Сочи
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
28 тур
11 июля, суббота 20:30 Сочи 1:0 Спартак
1 тур
13 июля, суббота 19:00 Спартак 1:0 Сочи
Товарищеские матчи 2019

22 июня, суббота 11:00 Спартак 7:1 Сочи
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
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    Рейтинг: +2231

    river31 14 декабря 2021, 18:38

    В игре Спартака был не плохой рывок, но без результативен оказался....
    Столько угловых - результат ноль. Обидно.

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    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich 14 декабря 2021, 14:57

    Сечи красавцы !!!!!!!!!!!! с победой !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! а Спартаку требуется конкретная перезагрузка, так играть нельзя !!!

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    Рейтинг: +87

    Кобальт 13 декабря 2021, 23:16

    Ну как-то так.Показали спартачам их место в Чемпионате.И забивали-то бывшие зенитовцы-Юсупов и Нобоа...

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    Рейтинг: +1728

    Benifacto > Кобальт 14 декабря 2021, 00:26

    НАбоа____))))))) аазхаъахахахахаха да он помоему во всех клубах пошлюкался.......

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    Рейтинг: +504

    the teacher 13 декабря 2021, 22:01

    да уж.... спартак как обычно

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    Рейтинг: +1728

    Benifacto > the teacher 14 декабря 2021, 00:21

    можно уже смело ставить в конце на гол минимум......классика

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    Рейтинг: +469

    BoaSnake 13 декабря 2021, 21:28

    Руй - европейский тренер, вот он себя в Европе и показывает (может контракт предложат). А здесь ему для кого стараться? Все равно не оценят (особенно в Спартаке).

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    Рейтинг: +1728

    Benifacto > BoaSnake 14 декабря 2021, 00:22

    дело не в нём а в руководстве! тут все по басне....
    а вы ка не садитесь в музыканты не годитесь..

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    Рейтинг: +1933

    Д Альбертини 13 декабря 2021, 21:06

    30 минут играть в большинстве, в итоге прое...бать с разгромом, это безобразие... Жалко Виторию.. Очень жалко. Ему бы хороших футболистов, я думаю он бы дал результат, а с этим ребятами, он и так выжал максимум

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    Рейтинг: +1728

    Benifacto > Д Альбертини 14 декабря 2021, 00:24

    поверь он найдет свой клуб.....и полностью солидарен......

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    Рейтинг: +966

    Микояновский мясокомбинат 13 декабря 2021, 21:05

    Хахахахахаха !!!!!!

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    Рейтинг: +18611

    ilichkadr 13 декабря 2021, 21:00

    Укокошили Спартак в десятером.

    2
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    Рейтинг: +4829

    Блямба 13 декабря 2021, 20:59

    Какие грустные комментаторы...стали.

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    Рейтинг: +18611

    ilichkadr > Блямба 13 декабря 2021, 21:02

    Так топили же за хряков весь матч. А говорят, что Газпром всё купил........

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    Рейтинг: +98

    OstavteLOKO_V_pokoe 13 декабря 2021, 20:55

    Спкартак нонче как Питер Паркер. В РПЛ - задохлик и середняк, а в ЛЕ - супергерой! Надо же так. Видимо на внутренний чемпионат сил нет и форма не такая обтягивающая :))

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