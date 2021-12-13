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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сочи - Спартак
Сочи - Спартак: обзор матча 13 декабря 2021
Сочи
13.12.2021, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-лига, 18 тур
3 : 0
Завершен
Спартак
28'
К. Нобоа (П)
89'
И. Попов
90+6'
А. Юсупов (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Спартак
ГОЛ с пенальти! 3:0!
А. Юсупов
90'
+6
90'
+5
Красная карточка
М. Кофрие
Желтая карточка
И. Попов
90'
+2
Замена
Т. Маргасов
️️️️
К. Заика
90'
+2
Желтая карточка
Д. Адамов
90'
+1
90'
Желтая карточка
З. Бакаев
ГОЛ! 2:0!
И. Попов
89'
88'
Замена
В. Шитов
️️️️
А. Ломовицкий
79'
Желтая карточка
С. Жиго
Замена
И. Попов
️️️️
М. Барсов
68'
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
Жоаозиньо
67'
Красная карточка
К. Нобоа
66'
Желтая карточка
Родригао
63'
59'
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
М. Игнатов
Желтая карточка
И. Цаллагов
48'
Замена
Э. Маммана
️️️️
Д. Прохин
46'
Желтая карточка
Д. Прохин
45'
+3
Желтая карточка
А. Юсупов
36'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Нобоа
28'
27'
Желтая карточка
М. Игнатов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
16
Денис Адамов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
22
Жоаозиньо
АП
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
11
Виктор Мозес
ПП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
77
Зелимхан Бакаев
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
10
Максим Колмаков
ЛВ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
90
Даниил Павлов
ЦФ
Спартак
1
Тимур Акмурзин
ВР
98
Александр Максименко
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
15
Николай Рассказов
ПВ
9
Степан Оганесян
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
3-3-2-1-1
16
Адамов
27
Прохин
5
Родригао
20
Юрганов
32
Терехов
15
Цаллагов
27
Заика
4
Юсупов
16
Нобоа
22
Жоаозиньо
14
Барсов
3-1-2-3-1
57
Селихов
5
Кофрие
14
Джикия
2
Жиго
18
Умяров
11
Мозес
47
Зобнин
11
Ломовицкий
8
Игнатов
10
Промес
77
Бакаев
27
Прохин
2
Маммана
2
Маммана
27
Прохин
27
Заика
34
Маргасов
34
Маргасов
27
Заика
14
Барсов
71
Попов
71
Попов
14
Барсов
22
Жоаозиньо
18
Бурмистров
18
Бурмистров
22
Жоаозиньо
11
Ломовицкий
73
Шитов
73
Шитов
11
Ломовицкий
8
Игнатов
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
8
Игнатов
Остались в запасе
Сочи
Спартак
10
Максим Колмаков
ЛВ
12
Николай Заболотный
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
90
Даниил Павлов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
15
Николай Рассказов
ПВ
1
Тимур Акмурзин
ВР
98
Александр Максименко
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
21
Степан Мельников
ЛВ
9
Степан Оганесян
ПВ
Главный тренер
Руй Витория
Остались в запасе
10
Максим Колмаков
ЛВ
12
Николай Заболотный
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
90
Даниил Павлов
ЦФ
Остались в запасе
15
Николай Рассказов
ПВ
1
Тимур Акмурзин
ВР
98
Александр Максименко
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
21
Степан Мельников
ЛВ
9
Степан Оганесян
ПВ
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Руй Витория
Статистика матча Сочи - Спартак
6
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Валерий Данченко
Роман Усачев
Дополнительные помощники:
VAR - Кирилл Левников AVAR - Егор Болховитин
Резервный судья:
Максим Перезва
Инспектор:
Сергей Мацюра
Стадион:
Фишт
Где смотреть матч:
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