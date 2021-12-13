Кассьерра, Юсупов и Нобоа – в старте «Сочи». Ломовицкий, Игнатов и Бакаев выйдут у «Спартака»

Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Спартака» на матч 18-го тура РПЛ.
«Сочи»: Адамов, Терехов, Заика, Юрганов, Прохин, Родригао, Цаллагов, Юсупов, Нобоа, Жоаозиньо, Кассьерра.
«Спартак»: Селихов, Кофрие, Жиго, Джикия, Мозес, Ломовицкий, Умяров, Зобнин, Промес, Игнатов, Бакаев.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало – в 19:00 мск.
- «Сочи» идет на 6-м месте в РПЛ (28 очков). «Спартак» – 9-й (23).
- В первом круге «Сочи» уступил «Спартаку» со счетом 1:2.
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Источник: сайт РПЛ