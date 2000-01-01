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    Кассьерра, Юсупов и Нобоа – в старте «Сочи». Ломовицкий, Игнатов и Бакаев выйдут у «Спартака»

    Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Спартака» на матч 18-го тура РПЛ.

    «Сочи»: Адамов, Терехов, Заика, Юрганов, Прохин, Родригао, Цаллагов, Юсупов, Нобоа, Жоаозиньо, Кассьерра.

    «Спартак»: Селихов, Кофрие, Жиго, Джикия, Мозес, Ломовицкий, Умяров, Зобнин, Промес, Игнатов, Бакаев.

    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало – в 19:00 мск.
    • «Сочи» идет на 6-м месте в РПЛ (28 очков). «Спартак» – 9-й (23).
    • В первом круге «Сочи» уступил «Спартаку» со счетом 1:2.

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    Источник: сайт РПЛ

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    Сегодня, 17:56
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1625

      FROL001 4 минуты назад

      Сочи классом выше срамтака. должны прихлопнуть мазутных лузеров. гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +15012

      paracetamol 7 минут назад

      А Лом еще не в Казани извозом занимается?

      0
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      Рейтинг: +67

      ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ 8 минут назад

      Лом в основе жди беды)))

      0
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      Рейтинг: +30982

      oyabun 17 минут назад

      Зря Руй поставил Ломовицкого. Лучше бы Зобнина на фланг, а в центр Литвинова.

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      Рейтинг: +18076

      derrik2000 > oyabun 8 минут назад

      Не хотел бы быть на месте Витории: сколько ховно не перемешивай, а вкусный кисель всё равно не получится... ((

      P.S. Посмотрел сейчас на состав Спартака: только трёх человек хотел бы видеть в новой, КАРДИНАЛЬНО обновлённой команде.
      ТРЁХ!!!
      Вот что печально-то... (((
      Ну, ещё двух можно оставить как игроков замены.

      0
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      Рейтинг: +18076

      derrik2000 20 минут назад

      Всё бы ничего, но что в стартовом составе Ломовицкий делает???
      Смотрины для Рубина???

      1
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      Рейтинг: +13218

      ilichkadr > derrik2000 11 минут назад

      Похоже, что Рую уже всё равно...........

      1
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      Рейтинг: +18076

      derrik2000 > ilichkadr 7 минут назад

      Думаю, что если бы ему было всё равно, то выпустил Рассказова-Мелкадзе-"ЗМС Кутепова"-Ещенко-Хендрикса в стартовом составе.

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      Рейтинг: +9851

      ivany4 21 минуту назад

      Состав Спартака - "последние из "могикан".)))
      Дожили....

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