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  • Кассьерра, Юсупов и Нобоа – в старте «Сочи». Ломовицкий, Игнатов и Бакаев выйдут у «Спартака»

Кассьерра, Юсупов и Нобоа – в старте «Сочи». Ломовицкий, Игнатов и Бакаев выйдут у «Спартака»

13 декабря 2021, 17:56
21

Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Спартака» на матч 18-го тура РПЛ.

«Сочи»: Адамов, Терехов, Заика, Юрганов, Прохин, Родригао, Цаллагов, Юсупов, Нобоа, Жоаозиньо, Кассьерра.

«Спартак»: Селихов, Кофрие, Жиго, Джикия, Мозес, Ломовицкий, Умяров, Зобнин, Промес, Игнатов, Бакаев.

  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало – в 19:00 мск.
  • «Сочи» идет на 6-м месте в РПЛ (28 очков). «Спартак» – 9-й (23).
  • В первом круге «Сочи» уступил «Спартаку» со счетом 1:2.

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Источник: сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Сочи Спартак
Комментарии (21)
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ivany4
1639408154
Состав Спартака - "последние из "могикан".))) Дожили....
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derrik2000
1639408229
Всё бы ничего, но что в стартовом составе Ломовицкий делает??? Смотрины для Рубина???
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oyabun
1639408450
Зря Руй поставил Ломовицкого. Лучше бы Зобнина на фланг, а в центр Литвинова.
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ySS
1639409535
Хорошо бы, но в первом круге мы проиграли дома 1-2...
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ySS
1639409762
По раскладу у с..к все козыри на руках, но игра покажет.
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(Меня за банили)
1639413703
Где удаление Юсупова? Где ВАР??? НУ СОБОЛЕВА УДАЛИЛИ ЗА ТАКОЕ ЖЕ НАРУШЕНИЕ!!!
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Томик
1639414441
Удалили Соболева, дали четвертую Айртону, назначили судить Иванова. а тут и пенальти - всё это лишь цепочка случайностей, не более того. Левников чихнул, когда Юсупов удалялся... А что делать?
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Томик
1639414780
Бакаев сколько уже проигрывать нам матчи будет? Вот откуда он взялся у наших ворот, когда штрафной заработал?? Ведь пешком же ходит... Его что, до сих пор не пороли за попытки отбора у нашей штрафной, что ли? Ведь в мяч же сыграть не может всё равно. Не учился ни отбору, ни подкату - всё деревья обводил.
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maygli
1639415252
Ну почему они начинают бегать и играть в футбол, когда пропустят гол? Ну почему нельзя так играть сразу, как только началась игра?
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Томик
1639418887
Бакаев на поле - минус три очка. Что он делал во втором тайме? И этот говнюк постоянно всеми не доволен. Нахуа заменили Ломовицкого, который до последнего боролся и прилично боролся сегодня? Ну и Жиго - фол в нападении за то, что на корпус приняли, Кофрие - красная и пенальти за касание рукой. Уроды.
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