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  • Шварц – после игры с «Зенитом»: «Я горд за результаты «Динамо»

Шварц – после игры с «Зенитом»: «Я горд за результаты «Динамо»

12 декабря 2021, 21:37
20

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался после матча 18-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1). Он горд текущей ситуацией.

«Хотел бы поблагодарить всех сотрудников клуба, игроков, персонал за ту работу, которую они показывали в первом отрезке чемпионата.

В первом тайме мы хорошо оборонялись, но при владении мячом не находили свободных зон. Во втором тайме же была совсем иная картина. Что касается усиления, то на данный момент у нас хороший состав. Если говорить о трансферном окне, то нам нужно будет посмотреть, на данном этапе доволен игроками, которые у нас есть. Я горд за них, за тот объeм работы и результаты», – сказал немец.

  • «Зенит» ушел на зимний перерыв лидером РПЛ.
  • «Динамо» отстает на 2 очка.
  • Чемпионат возобновится в феврале.

Скопинцев – об игре с «Зенитом»: «Ничья в пользу «Динамо»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Динамо Зенит Шварц Сандро
Комментарии (20)
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житель СПб
1639317355
Еще бы! Столько игроков основного конкурента сломать! Действительно, "молодцы".
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Ловкий Бубен
1639321926
Молодцы, сыграли с Зенитом почти как Челси , ничего не отнимешь, хороший результат
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mamba9090909
1639324301
Результат по игре, которой не было ни утех, ни у других.
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FanatSerj
1639332700
Удивительно, наверно первый тренер в РПЛ который не клянчит усиление )) Но по хорошему скамейку надо чистить и добавлять конкуренции, видно что не все разделяют требования Шварца и эти игроки не им в команду звались.
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житель СПб
1639333835
А если объективно, без эмоций по сегодняшнему матчу - то со Шварцем стоит согласиться и проявить к нему уважение. Он действительно проделал большую работу и получил хорошие результаты.
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paracetamol
1639373628
Зениту надо было побыстрее отвязаться от назойливых комаров и валить в отпуск, что они и сделали.
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neveldomha
1639375146
Судить о состоянии команды нужно по первому тайму. А оно нулевое. Продолжи игру Вендел и Малком во втором тайме, то результат первой игры повторился бы однозначно. Еще и с учетом того, что играли без нападающих.
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Борисыч1
1639389966
Если не учитывать три очка, потерянные Динамо в гостевом матче с Зенитом, то получается, что первую часть Чемпа Динамо выиграло. Простая арифметика - т.к. очных встреч больше не будет, набери Динамо во второй части столько же очков - и мы Чемпионы. Зенит не в силах помешать, больше очных встреч не будет. Кстати, это мысль не моя - её довольно убедительно высказал Воронин - смотрите в Ютубе ролик "Андрей ВОРОНИН / Как Динамо стать чемпионом "
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zigbert
1639394704
Этот результат больше всего устроит Зенит.
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