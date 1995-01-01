Шварц – после игры с «Зенитом»: «Я горд за результаты «Динамо»

Еще бы! Столько игроков основного конкурента сломать! Действительно, "молодцы".
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался после матча 18-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1). Он горд текущей ситуацией.
«Хотел бы поблагодарить всех сотрудников клуба, игроков, персонал за ту работу, которую они показывали в первом отрезке чемпионата.
В первом тайме мы хорошо оборонялись, но при владении мячом не находили свободных зон. Во втором тайме же была совсем иная картина. Что касается усиления, то на данный момент у нас хороший состав. Если говорить о трансферном окне, то нам нужно будет посмотреть, на данном этапе доволен игроками, которые у нас есть. Я горд за них, за тот объeм работы и результаты», – сказал немец.
- «Зенит» ушел на зимний перерыв лидером РПЛ.
- «Динамо» отстает на 2 очка.
- Чемпионат возобновится в феврале.
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