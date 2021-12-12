Шварц – после игры с «Зенитом»: «Я горд за результаты «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался после матча 18-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1). Он горд текущей ситуацией.

«Хотел бы поблагодарить всех сотрудников клуба, игроков, персонал за ту работу, которую они показывали в первом отрезке чемпионата.

В первом тайме мы хорошо оборонялись, но при владении мячом не находили свободных зон. Во втором тайме же была совсем иная картина. Что касается усиления, то на данный момент у нас хороший состав. Если говорить о трансферном окне, то нам нужно будет посмотреть, на данном этапе доволен игроками, которые у нас есть. Я горд за них, за тот объeм работы и результаты», – сказал немец.

«Зенит» ушел на зимний перерыв лидером РПЛ.

«Динамо» отстает на 2 очка.

Чемпионат возобновится в феврале.

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