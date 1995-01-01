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    Экс-форвард сборной Бразилии Фабиано объявил о завершении карьеры

    Бывший нападающий сборной Бразилии Луис Фабиано официально подтвердил окончание своей профессиональной карьеры.

    41-летний футболист из-за травм не играл с 2017 года.

    «Время пришло! Последние четыре года я отчаянно боролся, чтобы вновь заниматься тем, что я люблю больше всего.

    Продолжительное лечение, тренировки, две операции, но в итоге я не выиграл эту битву», – сказал бразилец.

    • Фабиано забил 27 голов в 45 матчах за сборную.
    • Его последний клуб – «Васко да Гама».
    • С 2005 по 2011 год форвард выступал за «Севилью» и выиграл 6 трофеев.

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    Источник: Globo Esporte

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    Сегодня, 14:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6267

      vladik12 22 минуты назад

      У них была хорошая связка с Кануте в "Севилье". Не давали Кержу проходить в состав).

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