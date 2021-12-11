Экс-форвард сборной Бразилии Фабиано объявил о завершении карьеры

Бывший нападающий сборной Бразилии Луис Фабиано официально подтвердил окончание своей профессиональной карьеры.
41-летний футболист из-за травм не играл с 2017 года.
«Время пришло! Последние четыре года я отчаянно боролся, чтобы вновь заниматься тем, что я люблю больше всего.
Продолжительное лечение, тренировки, две операции, но в итоге я не выиграл эту битву», – сказал бразилец.
- Фабиано забил 27 голов в 45 матчах за сборную.
- Его последний клуб – «Васко да Гама».
- С 2005 по 2011 год форвард выступал за «Севилью» и выиграл 6 трофеев.
Источник: Globo Esporte