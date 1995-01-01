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    Полиция Марселя отпустила всех 14 задержанных болельщиков «Локомотива»

    Марсельская полиция отпустила 14 болельщиков «Локомотива», задержанных во время матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Марселем» (0:1). Об этом рассказал один из задержанных фанатов по имени Алексей.

    «Штрафов и запретов вроде нет. Обещали, что всe будет нормально», – сказал Алексей.

    • «Локомотив» ни разу не победил в группе и вылетел из еврокубков.
    • Столичный клуб не побеждает в еврокубках 17 матчей подряд (5 ничьих, 12 поражений).
    • «Локомотив» проиграл 6 из 11 матчей при Гисдоле.

    «Локомотив» четвертый сезон подряд занимает последнее место в группе еврокубков

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    Источник: «Чемпионат»

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