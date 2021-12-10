Полиция Марселя отпустила всех 14 задержанных болельщиков «Локомотива»

Марсельская полиция отпустила 14 болельщиков «Локомотива», задержанных во время матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Марселем» (0:1). Об этом рассказал один из задержанных фанатов по имени Алексей.

«Штрафов и запретов вроде нет. Обещали, что всe будет нормально», – сказал Алексей.

«Локомотив» ни разу не победил в группе и вылетел из еврокубков.

Столичный клуб не побеждает в еврокубках 17 матчей подряд (5 ничьих, 12 поражений).

«Локомотив» проиграл 6 из 11 матчей при Гисдоле.

«Локомотив» четвертый сезон подряд занимает последнее место в группе еврокубков