Лига Европы. «Локомотив» проиграл «Марселю» и вылетел из турнира

В шестом туре группового этапа Лиги Европы «Локомотив» потерпел гостевое поражение от «Марселя» со счетом 0:1.

Победный гол на 35-й минуте забил Аркадиуш Милик.

Хозяева завершали матч вдесятером после удаления Валентина Ронье на 80-й минуте.

«Марсель» финишировал третьим и в следующем году сыграет в плей-офф Лиги конференций.

«Локомотив» занял последнее место в группе и вылетел из еврокубков.

Лига Европы. Группа E. 6-й тур

Марсель (Франция) – Локомотив (Россия) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Милик, 35.

«Марсель»: Манданда, Салиба, Балерди, Перес, Гендузи (Лирола, 69), Ронжье, Гуйе (Камара, 69), Жерсон, Ундер (Энрике, 85), Милик (Пайет, 68), де ла Фуэнте (Дьенг, 82).

«Локомотив»: Худяков, Рыбус, Едвай, Пабло (Лисакович, 84), Ненахов, Бека-Бека, Марадишвили (Тикнизян, 56), Бабкин, Петров, Смолов, Камано (Рыбчинский, 32).

Предупреждения: Гуйе, 18; Ронье, 63 – Камано, 24; Марадишвили, 26; Смолов, 55; Тикнизян, 87.

Удаление: Ронье, 80 – нет.

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