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  • Лига Европы. «Локомотив» проиграл «Марселю» и вылетел из турнира

Лига Европы. «Локомотив» проиграл «Марселю» и вылетел из турнира

10 декабря 2021, 00:54
23

В шестом туре группового этапа Лиги Европы «Локомотив» потерпел гостевое поражение от «Марселя» со счетом 0:1.

Победный гол на 35-й минуте забил Аркадиуш Милик.

Хозяева завершали матч вдесятером после удаления Валентина Ронье на 80-й минуте.

«Марсель» финишировал третьим и в следующем году сыграет в плей-офф Лиги конференций.

«Локомотив» занял последнее место в группе и вылетел из еврокубков.

Лига Европы. Группа E. 6-й тур

Марсель (Франция) – Локомотив (Россия) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Милик, 35.

«Марсель»: Манданда, Салиба, Балерди, Перес, Гендузи (Лирола, 69), Ронжье, Гуйе (Камара, 69), Жерсон, Ундер (Энрике, 85), Милик (Пайет, 68), де ла Фуэнте (Дьенг, 82).

«Локомотив»: Худяков, Рыбус, Едвай, Пабло (Лисакович, 84), Ненахов, Бека-Бека, Марадишвили (Тикнизян, 56), Бабкин, Петров, Смолов, Камано (Рыбчинский, 32).

Предупреждения: Гуйе, 18; Ронье, 63 – Камано, 24; Марадишвили, 26; Смолов, 55; Тикнизян, 87.

Удаление: Ронье, 80 – нет.

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Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Марсель Локомотив
Комментарии (23)
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Красногорск_Фан
1639087042
Еще до матча сказал что буду болеть персонально за Худякова. Супер пацан. В 17 лет бьется как Дартаньян. В остальном да куй с ним. другой результат был бы очень неожиданным. Марсельцы здоровые как лоси. На голову выше. Ну ниче. Сменим руководство и все наладится
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VVM1964
1639087106
Локо не опозорился , но и подвиг не удался - итог наверное закономерен . Две команды в евро весне по нынешним временам тоже хорошо !
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slavа0508
1639087183
Ну жаль конечно ,,,а парнишка у вас неплохой растёт в 17 лет так играть , нормальный воротчик может вырасти,,,
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Enter2006
1639087872
Как немецкие эксперты себя чувствуют в Локо? Не пора ли их шваброй выгонять???
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Vitaga
1639093200
уже очевидно что этот гисдабол полный провал и полный профан как тренер. он мог рулить второразрядными клубами на грани вылета когда сами игроки мотивированы чтобы не вылететь а рулить нормальным относительно клубом просто не умеет. даже чабан Черчесов на его фоне выглядит титаном мысли .а Николич куда грамотнее и способнее этого немецкого афериста. Локо и Спартак соревнуются - у кого руководство дурнее и бестолковей. досадно за оба клуба. если еще и Руя снимут и поставят второразрядного итальяшку - будет повторение истории с Локо
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алдан2014
1639094231
Поменяли классного тренера на болвана. Вот вам результаты. Хоть и не болельщик Локо,но наблюдать вакханалию в клубе обидно, особенно в еврокубках,когда на кону честь футбольной страны.
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ALEX ML
1639098969
Туда и дорога дрязине. Под откос с новым чудо тренером. До чего же уроды в РЖД
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житель СПб
1639112265
Новые руководители последовательно разрушают команду.
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житель СПб
1639112462
А вратарь Локо - хороший!
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zigbert
1639142327
Сложно было ожидать от Локомотива другого результата. Но хорошо что проиграли не безвольно.
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