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    Лига Европы. «Локомотив» проиграл «Марселю» и вылетел из турнира

    В шестом туре группового этапа Лиги Европы «Локомотив» потерпел гостевое поражение от «Марселя» со счетом 0:1.

    Победный гол на 35-й минуте забил Аркадиуш Милик.

    Хозяева завершали матч вдесятером после удаления Валентина Ронье на 80-й минуте.

    «Марсель» финишировал третьим и в следующем году сыграет в плей-офф Лиги конференций.

    «Локомотив» занял последнее место в группе и вылетел из еврокубков.

    Лига Европы. Группа E. 6-й тур

    Марсель (Франция) – Локомотив (Россия) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Милик, 35.

    «Марсель»: Манданда, Салиба, Балерди, Перес, Гендузи (Лирола, 69), Ронжье, Гуйе (Камара, 69), Жерсон, Ундер (Энрике, 85), Милик (Пайет, 68), де ла Фуэнте (Дьенг, 82).

    «Локомотив»: Худяков, Рыбус, Едвай, Пабло (Лисакович, 84), Ненахов, Бека-Бека, Марадишвили (Тикнизян, 56), Бабкин, Петров, Смолов, Камано (Рыбчинский, 32).

    Предупреждения: Гуйе, 18; Ронье, 63 – Камано, 24; Марадишвили, 26; Смолов, 55; Тикнизян, 87.

    Удаление: Ронье, 80 – нет.

    Календарь Лиги Европы

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +25103

      slavutiq70 1 минуту назад

      Ну жаль конечно ,,,а парнишка у вас неплохой растёт в 17 лет так играть , нормальный воротчик может вырасти,,,

      2
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      Рейтинг: +30342

      VVM1964 2 минуты назад

      Локо не опозорился , но и подвиг не удался - итог наверное закономерен . Две команды в евро весне по нынешним временам тоже хорошо !

      2
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      Рейтинг: +14236

      KLIM777 3 минуты назад

      у лоха гангиха уши красные

      0
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      Рейтинг: +3085

      Красногорск_Фан 3 минуты назад

      Еще до матча сказал что буду болеть персонально за Худякова. Супер пацан. В 17 лет бьется как Дартаньян. В остальном да куй с ним. другой результат был бы очень неожиданным. Марсельцы здоровые как лоси. На голову выше. Ну ниче. Сменим руководство и все наладится

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