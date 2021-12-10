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Судьи
Главный судья:
Уильям Коллам (Беллсхилл)
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Марсель - Локомотив

09.12.2021, Четверг, 23:00 мск Марсель, стадион Велодром Трансляция: Матч ТВ Лига Европы, 6 тур Марсель - Локомотив
Лига Европы (2021/2022), группа E
1 тур
16 сентября, четверг 19:45 Локомотив 1:1 Марсель
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Галатасарай 6 3 3 0 7:3 +4 12
2. Лацио 6 2 3 1 7:3 +4 9
3. Марсель 6 1 4 1 6:7 -1 7
4. Локомотив 6 0 2 4 2:9 -7 2
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    Рейтинг: +64

    Ольгерт 10 декабря 2021, 18:16

    Мог влезть на 3-ю строчку, а сел на куй всей сракой. Чтобы такие мрази не выходили в еврокубки совсем.

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    Рейтинг: +1213

    inzek 10 декабря 2021, 00:33

    унылое го_вно игра локо

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    Рейтинг: +2551

    Челнинец 9 декабря 2021, 23:53

    Лучше бы Николич был бы, этот Гисдоль ваще нуль

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    Рейтинг: +4097

    Ziklop 9 декабря 2021, 23:37

    ну вот и всё, сказка на сегодня закончилась, Спартак фарт выбрал на день.

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    Рейтинг: +469

    BoaSnake 9 декабря 2021, 23:36

    Ну вот и... Последние иллюзии развеялись

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    Рейтинг: +1653

    Форвард 79 9 декабря 2021, 23:24

    Всё в ногах Локо!
    Успеха нашим!!!
    Сегодня всё или ни чего!

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    Рейтинг: +479

    R-W_warrior 9 декабря 2021, 23:19

    Паровозы, дай вам Бог победы! !!! Сегодня мы с вами!

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    Рейтинг: +469

    BoaSnake 9 декабря 2021, 23:03

    Локо решил на лигу конференций не размениваться, нах нужна евровесна, привез молодняк.

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    Рейтинг: +98

    OstavteLOKO_V_pokoe 9 декабря 2021, 08:07

    Ну после этого то матча "его" снимут!?!?!?!?!
    5-0 просрем, наверное.
    А если из области фантастики, то выиграем 2-1 :))

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 8 декабря 2021, 08:50

    Локомотив может влезть на 3-ю строчку.

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