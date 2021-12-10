Марсель - Локомотив

Мог влезть на 3-ю строчку, а сел на куй всей сракой. Чтобы такие мрази не выходили в еврокубки совсем.
|1 тур
|16 сентября, четверг
|19:45
|Локомотив
|1:1
|Марсель
|Группа E
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Галатасарай
|6
|3
|3
|0
|7:3
|+4
|12
|2.
|Лацио
|6
|2
|3
|1
|7:3
|+4
|9
|3.
|Марсель
|6
|1
|4
|1
|6:7
|-1
|7
|4.
|Локомотив
|6
|0
|2
|4
|2:9
|-7
|2
Всё в ногах Локо!
Успеха нашим!!!
Сегодня всё или ни чего!
Паровозы, дай вам Бог победы! !!! Сегодня мы с вами!
Ну после этого то матча "его" снимут!?!?!?!?!
5-0 просрем, наверное.
А если из области фантастики, то выиграем 2-1 :))
Локомотив может влезть на 3-ю строчку.