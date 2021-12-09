Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Марсель - Локомотив
Марсель - Локомотив: обзор матча 09 декабря 2021
Марсель
09.12.2021, четверг, 23:00
Лига Европы, группа E, 6 тур
1 : 0
Завершен
Локомотив
35'
А. Милик
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Локомотив
87'
Желтая карточка
Н. Тикнизян
Замена
Л. Энрике
️️️️
Д. Ундер
85'
84'
Замена
В. Лисакович
️️️️
Пабло
Замена
Б. Дьенг
️️️️
К. де ла Фуэнте
82'
Вторая желтая
В. Ронжье
80'
Замена
Б. Камара
️️️️
П. Гуйе
69'
Замена
П. Лирола
️️️️
М. Гендузи
69'
Замена
Д. Пайет
️️️️
А. Милик
68'
Желтая карточка
В. Ронжье
63'
56'
Замена
Н. Тикнизян
️️️️
К. Марадишвили
55'
Желтая карточка
Ф. Смолов
ГОЛ! 1:0!
А. Милик
Пас отдал
Д. Ундер
35'
32'
Замена
Д. Рыбчинский
️️️️
Ф. Камано
30'
Травма
Ф. Камано
26'
Желтая карточка
К. Марадишвили
24'
Желтая карточка
Ф. Камано
Желтая карточка
П. Гуйе
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
18
Пап Гуйе
ЛАЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
21
Валантен Ронжье
ПАЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
8
Жерсон
ЦП
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
7
Дженгиз Ундер
РФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
6
Сергей Бабкин
ЛП
6
Алексис Бека-Бека
ОП
73
Максим Петров
ЦП
22
Константин Марадишвили
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
40
Франсуа Камано
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
10
Димитри Пайет
АП
77
Амин Арит
АП
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Локомотив
16
Андрей Савин
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
9
Джирано Керк
ПВ
90
Григорий Борисенко
ПВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
3-2-2-3
30
Манданда
2
Салиба
26
Балерди
14
Перес
18
Гуйе
21
Ронжье
6
Гендузи
8
Жерсон
23
де ла Фуэнте
30
Милик
7
Ундер
4-1-3-2
53
Худяков
24
Ненахов
4
Едвай
23
Пабло
31
Рыбус
6
Бека-Бека
22
Марадишвили
73
Петров
6
Бабкин
40
Камано
90
Смолов
30
Милик
10
Пайет
10
Пайет
30
Милик
6
Гендузи
14
Лирола
14
Лирола
6
Гендузи
18
Гуйе
8
Камара
8
Камара
18
Гуйе
7
Ундер
11
Энрике
11
Энрике
7
Ундер
23
де ла Фуэнте
9
Дьенг
9
Дьенг
23
де ла Фуэнте
22
Марадишвили
21
Тикнизян
21
Тикнизян
22
Марадишвили
40
Камано
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
40
Камано
23
Пабло
99
Лисакович
99
Лисакович
23
Пабло
Остались в запасе
Марсель
Локомотив
13
Пау Лопес
ВР
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
77
Амин Арит
АП
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
27
Артур Черный
ЦЗ
16
Андрей Савин
ВР
9
Джирано Керк
ПВ
90
Григорий Борисенко
ПВ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
77
Амин Арит
АП
Остались в запасе
27
Артур Черный
ЦЗ
16
Андрей Савин
ВР
9
Джирано Керк
ПВ
90
Григорий Борисенко
ПВ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Марсель - Локомотив
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Марсель
Локомотив
Кубок России. Вылетевший «Локомотив» проиграл дома «Ростову» (0:2)
22:28
2
Назван лучший кандидат на пост тренера «Локомотива»
20:36
2
«Локомотив» – «Ростов»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
19:20
Определены группы в Зимнем Кубке РПЛ
17:23
1
Овчинников поделился эмоциями от возвращения к тренерской работе
15:27
1
Лига Европы: шансы «Марселя» и «Левски» на победу в матче 5-го тура
10:09
«Марсель» – «Ле-Ман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Марселя» и «Ле-Мана» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Кубок России. Вылетевший «Локомотив» проиграл дома «Ростову» (0:2)
22:28
2
Назван лучший кандидат на пост тренера «Локомотива»
20:36
2
«Локомотив» – «Ростов»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
19:20
Определены группы в Зимнем Кубке РПЛ
17:23
1
Овчинников поделился эмоциями от возвращения к тренерской работе
15:27
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+