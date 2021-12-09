Лига чемпионов. «Вильярреал» переиграл «Аталанту» и пробился в 1/8 финала

В перенесенном матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Вильярреал» одержал гостевую победу над «Аталантой» со счетом 3:2.

Испанцы вели в три мяча до 71-й минуты, однако в последней четверти игры дважды пропустили.

Набрав три очка, «Вильярреал» вышел из группы со второго места, а «Аталанта» финишировала третьей и сыграет в Лиге Европы.

Лига чемпионов. Группа F. 6-й тур

Аталанта (Италия) – Вильярреал (Испания) – 2:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Данжума, 3; 0:2 – Капу, 42; 0:3 – Данжума, 51; 1:3 – Малиновский, 71; 2:3 – Сапата, 80.

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