Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    2 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    3 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?

    Кофрие, Умяров, Игнатов и Промес – в основе «Спартака» на матч с «Легией»

    Стали известны стартовые составы «Легии» и «Спартака» на игру шестого тура группового этапа Лиги Европы.

    «Спартак»: Селихов, Айртон, Джикия, Жиго, Кофрие, Умяров, Зобнин, Бакаев, Промес, Мозес, Игнатов.

    «Легия»: Боруц, Юханссон, Ветеска, Навроцки, Рибейру, Мартинш, Слиш, Кастрати, Лукиньяс, Жозуэ, Эмрели.

    • Матч пройдет в Варшаве на стадионе «Войска Польского».
    • Начало – в 20:45 мск.
    • «Спартак» и «Легия» претендуют на выход в плей-офф ЛЕ.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:48
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +215

      Zenit40k 44 секунды назад

      Кастрати накажи Спартак

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4119

      _Marqella_ 10 минут назад

      Есть возможность Зениту со Спартаком встретиться в ЛЕ, хочу этого...Ещё бы раз показали поросятам как в футбол играть надо..Давай Спартак, не разрушай мои надежды..Клином пойдёте??

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1082

      Серёга Краснодарский 27 минут назад

      Я ни есть поклонник Спартака но сегодня болеем за наших за Спартачок. А тренер за сколько лет путний. Оставьте Руя.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24913

      slavutiq70 28 минут назад

      Из того что есть , пожалуй лучшие в старте ,,,удаче парням ,,,кровь из носа надо обыграть шляхов ,,,

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1082

      Серёга Краснодарский > slavutiq70 26 минут назад

      Поддерживаю

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18007

      derrik2000 33 минуты назад

      А кто на острие атаки???
      Миша Игнатов???
      Господь с Вами!
      Он же классный распасовщик!
      В общем, поживём-увидим.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1082

      Серёга Краснодарский > derrik2000 25 минут назад

      Не поживём увидим а Спартак победит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55006

      portero 36 минут назад

      Спартаку фарта,победка нужна любая...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3779

      ySS 36 минут назад

      Ждал Мелкадзе в основе

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55006

      portero > ySS 34 минуты назад

      Таки нету его там, если только с Сочи...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4661

      AtticusFinch 37 минут назад

      Кофрие Умяров Игнатов - сливать что ли собрались???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +215

      Zenit40k 39 минут назад

      Удачи пацаны ,раздавите свиней

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +386

      Solist345345 43 минуты назад

      Вчера болел за Зенит, сегодня буду болеть за Спартак.

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91923
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68280
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru