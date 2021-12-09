Кофрие, Умяров, Игнатов и Промес – в основе «Спартака» на матч с «Легией»

Стали известны стартовые составы «Легии» и «Спартака» на игру шестого тура группового этапа Лиги Европы.
«Спартак»: Селихов, Айртон, Джикия, Жиго, Кофрие, Умяров, Зобнин, Бакаев, Промес, Мозес, Игнатов.
«Легия»: Боруц, Юханссон, Ветеска, Навроцки, Рибейру, Мартинш, Слиш, Кастрати, Лукиньяс, Жозуэ, Эмрели.
- Матч пройдет в Варшаве на стадионе «Войска Польского».
- Начало – в 20:45 мск.
- «Спартак» и «Легия» претендуют на выход в плей-офф ЛЕ.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Источник: Официальный сайт УЕФА