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    Киммих не сыграет за «Баварию» до конца года. У него проблемы с легкими после коронавируса

    Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих пропустит все декабрьские матчи своей команды.

    «Рад, что мой карантин, связанный с коронавирусом, завершился. Со мной все в порядке, но из-за небольшой инфильтрации легких я пока не могу полноценно тренироваться.

    Поэтому я проведу несколько восстановительных занятий и не могу дождаться, чтобы полностью вернуться в строй в январе», – сказал немец.

    • Киммих не играет с 6 ноября.
    • Хавбек отказывался вакцинироваться от COVID-19.
    • «Баварии» осталось провести 3 матча в этом году.

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    Источник: Официальный сайт «Баварии»

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