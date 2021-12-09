Киммих не сыграет за «Баварию» до конца года. У него проблемы с легкими после коронавируса

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих пропустит все декабрьские матчи своей команды.

«Рад, что мой карантин, связанный с коронавирусом, завершился. Со мной все в порядке, но из-за небольшой инфильтрации легких я пока не могу полноценно тренироваться.

Поэтому я проведу несколько восстановительных занятий и не могу дождаться, чтобы полностью вернуться в строй в январе», – сказал немец.